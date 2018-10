Obra de Banksy autodestrói-se depois de ser vendida por 1,2 milhões de euros

Uma obra de Banksy autodestruiu-se depois de ser vendida por mais de 1 milhão de libras (1,2 milhões de euros), num leilão, em Londres.

Girl With Balloon (2006), uma das obras mais célebres de Banksy, foi leiloada pela Sotheby's, esta sexta-feira. Estava guardada para o fim do leilão. Mas ninguém esperava que a obra fosse destruída no local, graças a uma destruidora de papel, activada assim que o martelo assinalou a venda por 1,042 milhões de libras.

PUB

A obra, pintura em grafite e acrílico, mostra uma rapariga a tentar alcançar um balão em forma de coração. É uma das imagens mais icónicas de Banksy.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em jeito de assinatura, Banksy, artista de Bristol cuja identidade nunca foi oficialmente revelada, escreveu no Instagram: “Going, going, gone…” (a ir, a ir, foi-se).

“Parece que foi Banksyficados”, disse Alex Branczik, responsável da Sotheby's pela arte contemporânea na Europa.

A leiloeira celebra o acontecimento no seu site. "O episódio inesperado tornou-se instantaneamente parte do folclore do mundo da arte e é, certamente, a primeira vez na história dos leilões que uma obra de obra é automaticamente destruída assim que é leiloada."

PUB