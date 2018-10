Morreu a cantora espanhola Montserrat Caballé

A soprano Montserrat Caballé morreu na madrugada deste sábado, aos 85 anos. A cantora espanhola morreu no Hospital Sant Pau de Barcelona.

A soprano, nascida em Barcelona, em 1933?, encontrava-se internada desde Setembro devido a um problema na vesícula biliar.

PUB

Era uma das últimas grandes divas da ópera – mesmo que não gostasse dessa classificação. Estreou-se profissionalmente em 1956, fez mais de quatro mil apresentações.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não se via como uma lenda, como fez questão de dizer em entrevista ao El País em 2014. "Não me considero uma lenda da ópera, nem a última diva, como os jornalistas às vezes escrevem. Cada época tem seus divos e, no meu caso, a única coisa que fiz foi fazer bem o meu trabalho, da melhor forma possível, no mais alto nível."

PUB

Ao longo da carreira actuou com alguns dos maiores nomes do canto lírico, mas dizia ter uma relação especial com Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras. Chegou a outros públicos com um dueto com Freddie Mercury (o vocalista dos Queen ouvia nela "a melhor voz do mundo"), Barcelona, lançado em 1987. A canção tornou-se o hino dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

PUB