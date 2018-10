Criança descobre espada com 1500 anos num lago na Suécia

Uma criança de oito anos encontrou uma espada da era pré-víquingue, com cerca de 1500 anos, enquanto nadava num lago na Suécia, no Verão.

A história da descoberta foi contada esta semana pela BBC. Saga Vanecek encontrou a arma no lago de Vidostern durante umas férias na casa da família, em Jonkoping, no centro do país.

Inicialmente, pensava-se que a espada teria mil anos, mas especialistas do museu local acreditam agora que pode ser mais antiga, contando já com 1500 anos de idade.

O museu local, onde a espada está guardada neste momento, afirma que o objecto está em óptimo estado de preservação.

A descoberta de Saga Vanecek foi facilitada pelo baixo nível da água do lago devido a uma seca. "Senti algo na água e peguei no objecto. Percebi que era um cabo e disse ao meu pai que parecia uma espada”, contou Saga à televisão Sveriges.

A descoberta levou o museu e as autoridades locais a realizar escavações arqueológicas na zona – e já foi encontrado um broche do século III.

