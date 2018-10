Professores anunciam novas greves

Os professores anunciaram novas greves para protestarem contra o facto de o Governo se recusar a contar-lhes o tempo de serviço na íntegra. No final da manifestação que terminou esta sexta-feira defronte do Ministério das Finanças, em Lisboa, o líder da Fenprof, Mário Nogueira, revelou que a classe vai levar a cabo várias acções de luta ao longo do primeiro período, que se poderão estender para os períodos seguintes se nada for resolvido a seu contento.

Assim, os docentes tencionam iniciar uma greve nacional às reuniões para que forem convocados caso elas não se encontrem previstas na componente não lectiva do seu horário – designadamente reuniões de conselho pedagógico, conselho de departamento e conselho de docentes. Esta paralisação incluirá ainda as reuniões de avaliação intercalar dos alunos, caso a actividade lectiva não seja interrompida para esse efeito.

Será ainda convocada greve a actividades lectivas que se encontrem marcadas na componente não lectiva de estabelecimento do horário dos professores, tais como o apoio a grupos de alunos. Este tipo de protesto estender-se-á à frequência de acções de formação obrigatórias, impostas pelas escolas ou pelo Ministério da Educação, caso as horas de formação não sejam deduzidas na componente não lectiva de estabelecimento do horário dos docentes. Em resumo, os docentes “limitar-se-ão a cumprir escrupulosamente o horário a que estão obrigados”.

Por outro lado, será marcada uma concentração nacional junto ao Parlamento no dia em que o ministro da Educação ali for discutir o orçamento do sector na especialidade.

