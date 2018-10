Marcelo sobre Ronaldo: “Eu não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e nacional”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse nesta sexta-feira não mudar de ideias quanto ao papel “desportivo” e também “nacional” de Cristiano Ronaldo, jogador que é acusado por Kathryn Mayorga, uma norte-americana de 34 anos, de alegada violação.

“Eu não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e, portanto, também nacional que alguém que hoje está envolvido na justiça teve na vida do nosso país. Isso existe, é uma realidade e não vale a pena estar a refazer a realidade do presente para o passado”, disse o Presidente da República aos jornalistas, em declarações sobre o caso Ronaldo que passaram na Sic Notícias, à margem das sessões comemorativas do 5 de Outubro.

Cristiano Ronaldo já veio a público defender-se da acusação de ter violado Kathryn Mayorga, em 2009, na cidade norte-americana de Las Vegas, no estado do Nevada. “Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa”, escreveu no Twitter.

E também já contratou o mais conceituado advogado em direito criminal de Las Vegas, David Chesnoff, até porque se for julgado e declarado culpado do crime de violação, arrisca uma pena de prisão perpétua. Isto porque no estado do Nevada, as agressões sexuais são o crime mais grave a seguir ao homicídio. Para tal, é preciso, porém, provar, sem qualquer dúvida, que as lacerações no ânus que a norte-americana tinha, quando apresentou a primeira queixa, resultaram de sexo forçado.

A Nike, a principal patrocinadora de Cristiano Ronaldo, já reagiu, juntando-se à EA Sports, e emitiu um comunicado, afirmando estar “profundamente preocupada com as alegações perturbadoras [contra Cristiano Ronaldo]” e avisando que “irá continuar a acompanhar com atenção a situação”.

