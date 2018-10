Foto de Ronaldo retirada do site da dona do videojogo FIFA

A imagem do jogador de futebol Cristiano Ronaldo foi esta sexta-feira retirada de site da empresa EA Sports, que produz o videojogo FIFA e cuja capa é uma fotografia do jogador. Cada um dos videojogos desportivos produzidos por este gigante do multimédia tem um atleta na capa, mas no site da empresa norte-americana a imagem do FIFA19 aparece só com um fundo azul e sem a fotografia de Ronaldo. Ao lado, aparecem as capas de outros cinco videojogos desportivos, todos com a imagem de um jogador famoso naquela modalidade.

A EA Sports foi a primeira empresa com um contrato publicitário com o jogador português - que nega as acusações - a reagir às alegações da ex-modelo Kathryn Mayorga, que diz que o jogador a violou em 2009 e apresentou na semana passado uma acção cível num tribunal do condado de Clarck a pedir uma indemnização a Ronaldo. Na sequência de vários dados novos que surgiram sobre o caso, o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas reabriu a investigação.

“Vimos o relatório preocupante que detalha as acusações contra Cristiano Ronaldo. Estamos a acompanhar de perto a situação, pois esperamos que os atletas e embaixadores da marca se comportem de maneira consistente com os valores da EA”, afirmou a empresa, citada pela Associated Press.

A Nike, a principal patrocinadora de Ronaldo, também reagiu às alegações contra o futebolista esta quinta-feira. Numa declaração enviada à mesma agência de notícias, a Nike disse estar “profundamente preocupada com as alegações perturbadoras” e avisa que “irá continuar a acompanhar com atenção a situação”.

A Nike tem um contrato com o jogador desde 2003. O último acordo assinado pelo internacional de 33 anos foi em 2016, um contrato vitalício que, segundo a Forbes, vale até mil milhões de dólares (cerca de 890 milhões de euros).

Segundo a mesma revista norte-americana, Cristiano Ronaldo recebeu 58 milhões de dólares (mais de 48 milhões de euros) em salários o ano passado e mais 35 milhões de dólares (cerca de 29 milhões de euros) em contratos publicitários. De acordo com o estudo anual da Forbes, o jogador português lidera a tabela dos desportistas mais bem pagos do mundo pelo segundo ano consecutivo.

O português tem ou teve igualmente contratos com a marca de relógios Tag Heuer, com a multinacional da nutrição Herbalife, com os laboratórios Abbott, com a empresa que produz o champô Linic, com a companhia aérea Emirates e com a empresa de tecnologia Samsung. Nenhuma reagiu ainda a este caso. O jogador lançou também a marca CR7 que começou pela roupa interior, mas já se alargou ao calçado e até a um grupo de hotéis com aquele nome.

Até agora o jogador português, com mais de 120 milhões de seguidores no Facebook e 142 milhões no Instagram, era muito disputado pelas principais marcas e agências publicitárias mundiais.

“Não tenho dúvidas que nunca houve uma marca portuguesa com tanta visibilidade e, arrisco afirmar, que é o ‘produto’ nacional mais valioso do mundo”, assegurava ao PÚBLICO Daniel Sá, director do Instituto Português de Administração de Marketing do Porto, em 2015. Num dos vários estudos que coordenou sobre o valor do jogador contabilizava em 54 milhões de euros a marca “Cristiano Ronaldo”, tendo como referência o ano de 2014. Um valor que mais do que duplicara face aos três anos anteriores.

