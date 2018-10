Professores: “As lutas feitas até aqui têm sido muito cor-de-rosa”

Sentada no café do antigo cinema Império, à espera que os colegas que vão chegando à Alameda de vários pontos do país engordem uma manifestação por enquanto ainda só com várias centenas de professores, Isabel Oliveira vai deitando contas à vida. A docente de Português de Mem Martins tem 27 anos de serviço e ganha 1300 euros líquidos, em vez dos 1700 que podia auferir se visse contado o tempo de serviço na íntegra, como acha que devia ser. Já não tem esperança de se aposentar com uma reforma de jeito.

“É como se me tivessem tirado o meu balão de oxigénio”, compara. “Sou professora por gosto, mas quando entro na sala de aula não consigo ter entusiasmo. Não valorizam o nosso trabalho. Depois esqueço-me disso e dou a aula”. Ao lado, uma colega de História de 50 anos explica que está pior ainda: “Dou aulas desde os 23 e ganho 1100 euros. Só entrei no quadro de zona há quatro anos e apanhei com o congelamento”, lamenta. “A minha irmã nem acredita: pensa que lhe digo que ganho mal para terem pena de mim”.

PUB

Casada com um militar, Isabel Oliveira pensa que chegou a hora de avançar para formas de protesto mais radicais do que as empregues até aqui pelos principais sindicatos, FNE e Fenprof. “As lutas feitas até aqui têm sido muito cor-de-rosa”, critica, numa referência ao facto de a greve às avaliações não ter sido decretada para os anos de fim de ciclo senão por uma estrutura sindical de menor dimensão, o Stop.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Que fazer então? “Podemos estar na sala de aula sem leccionar conteúdos, em greve de zelo”, equaciona. “O nosso objectivo não é prejudicar os alunos. Mas a luta tem de ser efectiva”.

PUB

Lá fora o barulho começa a fazer-se sentir. Colegas na cabeça da manifestação seguram um cartaz com o tempo de congelamento: nove anos, quatro meses e dois dias. O protesto vai começar.

São 10 os sindicatos representados na manifestação que reúne milhares de professores e que chega, por esta hora (16h30), ao Martim Moniz. As palavras de ordem estão nos cartazes, nos autocolantes e na voz: "O tempo é para contar, não é para apagar", "Centeno e Brandão, não ao apagão" e "Se a educação é cara, qual será o custo da ignorância?".

PUB