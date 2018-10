“Prender os políticos por aquilo que dizem no combate político”, assinado por Francisco Teixeira da Mota e publicado no dia 21 de Setembro 2018

Mão amiga fez-me chegar um exemplar do jornal PÚBLICO do passado dia 21/9 em que foi publicado, com o título “Prender os políticos por aquilo que dizem no combate político” e com o igualmente sugestivo subtítulo “O STJ evitou não só uma injustiça como uma enorme vergonha para a Justiça portuguesa e para o nosso país”, um texto em que o meu nome é profusa e explicitamente citado (pelo menos seis vezes) e no qual o jornalista/advogado (ou será advogado/jornalista?) Dr. Francisco Teixeira da Mota se vangloria do êxito judicial que, enquanto advogado, obteve num dado processo judicial em que representou o arguido e recorrente, e no qual eu próprio fui queixoso e assistente.

Para além da questão – que deixo à apreciação dos leitores – da maior ou menor elegância da utilização, por um advogado, deste tipo de meio (ainda que com a referência “declaração de interesses: patrocinei José Manuel Coelho junto do STJ”), entendo, também em defesa do meu bom nome, que se impõe fazer as seguintes observações:

1.ª O Supremo Tribunal de Justiça invoca, como fundamento para a sua tese absolutória, uma determinada jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é conhecida e que tende a considerar que quem actua na esfera pública e política tem a sua esfera da honra e da dignidade pessoal comprimida, podendo assim, sem quaisquer consequências jurídico-penais, ser alvo das maiores aleivosias, desde que mais ou menos habilidosamente proferidas sob a pretensa capa da crítica ou do combate político.

2.ª Continuo a considerar profundamente errónea esta tese desculpabilizante do insulto (por mais soez e atentatório da dignidade do outro que ele seja) apresentando-a como arma de combate (pretensamente) político, desde logo porquanto, concebendo a política como a expressão suprema da Cultura, entendo que nela não há nem deve haver lugar para a infâmia, para o achincalhamento e para o ataque à dignidade, pessoal e profissional do outro, e que essa forma de agir nada tem que ver nem com combate político, nem com liberdade de expressão.

Não obstante o que sustentam os seus defensores, o insulto é apenas a última arma dos fracos, sobretudo quando – como aqui sucedeu – ele é proferido, não no calor de um qualquer debate directo e intenso mas sim na tranquilidade de uma entrevista e, ainda por cima, totalmente a despropósito do respectivo tema.

3.ª Julgo também que importaria reflectir seriamente sobre se esta teoria da desculpa, para não dizer até do elogio, do insulto não terá, e a muito mais breve trecho do que se poderia pensar, dois efeitos gravemente perversos: por um lado, o de a vida pública ser cada vez menos ocupada por gente boa e séria mas que não está disposta a ver-se constante e impunemente objecto de insultos e de ataques maldosos travestidos de “combate político”.

Por outro lado, o de alguns dos cidadãos que ainda prezam, como valores essenciais, a sua honra e a sua dignidade pessoal, perante mais um insulto ou mais um ataque maldoso, sempre impunes precisamente sob essa capa argumentativa de se situarem na “esfera pública”, se sentirem cada vez menos dispostos, para defesa dos seus legítimos direitos, a recorrer aos tribunais e cada vez mais tentados a lavarem essa mesma honra pelas suas próprias mãos.

4.ª Por mim, estou cada vez mais convicto de que muito provavelmente este entendimento jurisprudencial só começará a alterar-se quando os cidadãos começarem a chamar aos juízes, desde logo aos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e aos do Supremo Tribunal de Justiça, os mesmos nomes que aqueles, ao menos por agora, acham que podem, legítima e licitamente, ser chamados aos outros...

António Pestana Garcia Pereira

Advogado

