Marcelo alerta para riscos do “tratamento errado” das Forças Armadas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira no discurso que fez nas comemorações do 5 de Outubro na Praça do Município, em Lisboa, que o 5 de Outubro é obra de todos os dias e que a História já mostrou que o “tratamento errado” das Forças Armadas o pode pôr em causa. E frisou que não há "verdadeira democracia" sem dar "atenção a entidades estruturantes como as Forças Armadas”.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa discursa um dia depois de ter sido noticiado que o ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, terá sido informado da operação encenada pela Polícia Judiciária Militar para recuperar as armas furtadas de Tancos, um mês após ter sido realizada. Depois da notícia ter sido avançada pelo Expresso e confirmada pelo PÚBLICO, Azeredo Lopes, negou ter tido conhecimento: “Quero dizer que é categoricamente falso que tenha tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo”, disse o titular da Defesa Nacional.

Se o primeiro-ministro reiterou a confiança no governante, Marcelo já fez saber que prefere aguardar pela conclusão das investigações: “Está em curso uma investigação criminal, há que esperar que decorra e se apure toda a verdade.”

Este é um tema particularmente sensível para Marcelo, uma vez que é o comandante supremo das Forças Armadas. Um ano depois do desaparecimento das armas, publicou uma nota no site da Presidência que mostrava bem a preocupação que o caso lhe merece: “O Presidente da República reafirma, de modo ainda mais incisivo e preocupado, a exigência de esclarecimento cabal do ocorrido com armamento em Tancos. E tem a certeza de que nenhuma questão envolvendo a conduta de entidades policiais encarregadas da investigação criminal, sob a direcção do Ministério Público, poderá prejudicar o conhecimento, pelos portugueses, dos resultados dessa investigação. Que o mesmo é dizer o apuramento dos factos e a eventual decorrente responsabilização”.

Medina salienta "confiança"

“Quero reconhecer aqui o que considero ser essencial: a recuperação da confiança dos portugueses nas instituições da República, processo para que muito contribui a acção conjunta dos titulares cimeiros dos órgãos de soberania aqui hoje presentes”, disse o presidente de Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, nas comemorações do 5 de Outubro que decorrem esta sexta-feira na Praça do Município, em Lisboa, e nas quais também discursará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes tinha já salientado, entre outros aspectos, que “a economia está a crescer e a criar oportunidades de emprego”, que o “défice público é hoje historicamente baixo”, que “o país está hoje mais sólido”. “E se do exterior nos chegam preocupantíssimos sinais de desequilíbrio, de conflito e de retrocesso civilizacional – em especial de aprofundamento da crise do projecto europeu – a verdade é que o país está hoje mais sólido, mais forte e com mais confiança para os enfrentar”, afirmou.

Em grande parte do discurso, Medina reconhece o problema da habitação em Lisboa. “Estamos a fazer o que devemos, estamos a fazer tudo o que podemos e seremos bem-sucedidos na criação de um importante parque habitacional de iniciativa pública que proteja a prazo a cidade dos períodos de forte inflação no imobiliário”, disse ainda, adiantando ainda, entre outras medidas, que na próxima semana irão ser aprovados mais 275 fogos e até final do ano mais 750.

Medina queixou-se ainda que a autarquia sozinha não consegue combater o problema. "Esta é uma tarefa do Parlamento."

As comemorações do 5 de Outubro na Praça do Munícipio em Lisboa ficaram marcadas também pela realização de um protesto dos professores que realizam uma manifestação nacional esta sexta-feira às 15h.

