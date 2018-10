Nobel da Paz atribuído a Denis Mukwege e Nadia Murad contra a violência sexual na guerra

O Comité Norueguês do Nobel decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2018 a Denis Mukwege e Nadia Murad pelos seus esforços para acabar com a violência sexual como arma de guerra.

Os dois galardoados "fizeram uma contribuição crucial para combater este tipo de crimes de guerra", justificou o comité. Ambos receberam em anos anteriores o Prémio Sakharov, atribuído pelo Parlamento Europeu.

Nadia Murad é uma yazidi de 25 anos que foi capturada em 2014 pelo grupo extremista Daesh no Iraque e tornada escrava sexual. Acabou por conseguir fugir e com Lamiya Aji Bashar recebeu em 2016 o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. As histórias que contaram permitiram vislumbrar a violência e o terror espalhados pelo Daesh à medida que expandia o seu controlo territorial no Iraque e na Síria.

No Verão de 2014, o grupo radical chegou a Kocho, a aldeia onde ambas viviam, e massacraram a população, capturando algumas mulheres que foram sujeitas a violações, tortura e agressões. "Nadia é a testemunha que denuncia os abusos cometidos contra si e outras", afirmou a porta-voz do Comité Norueguês do Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Denis Mukwege é um médico ginecologista de 63 anos que há décadas ajuda mulheres vítimas de violação na República Democrática do Congo. O seu nome tem estado entre os nomeados para o Nobel da Paz há vários anos. Em 1999 fundou o Hospital de Panzi na República Democrática do Congo onde, desde então, operou dezenas de milhares de mulheres que precisavam de cirurgias reconstrutivas depois de terem sido violadas durante a guerra civil que arrasou o país durante anos.

Tornou-se no "símbolo mais unificador da luta para acabar com a violência sexual nas guerras", justificou Reiss-Andersen.

Este ano houve 331 candidaturas para o Nobel da Paz de 2018, 216 das quais individuais e 115 de organizações. Este é o segundo maior número de candidatos de sempre, tendo o recorde de 376 candidaturas sido estabelecido em 2016.

O ano passado o Nobel da Paz foi para a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, uma organização não-governamental, que reúne grupos de uma centena de países, e pretende proibir e eliminar este tipo de armamento.

