Justiça da Coreia do Sul condena mais um ex-Presidente por corrupção

O antigo presidente da Coreia do Sul Lee Myung-bak foi nesta sexta-feira condenado a 15 anos de prisão por corrupção. É o segundo chefe de Estado do país condenado este ano por este crime.

Na Coreia do Sul os chefes de Estado têm sido condenados a penas de prisão após deixarem o poder, sobretudo quando acontece uma alternância política. Os quatro ex-presidentes actualmente vivos foram todos condenados.

No poder entre 2008 e 2013, Lee, de 76 anos, foi considerado culpado de corrupção e desvio de fundos por um tribunal de Seul (a capita do país), que lhe aplicou também uma multa de 13 mil milhões de won (dez milhões de euros).

"Tendo tudo em conta, uma pesada punição é inevitável para o acusado", disse o juiz durante a audiência.

O ex-Presidente, que chegou à política depois de uma longa carreira na empresa Hyundai, não esteve na leitura da sentença. Lee tinha sido acusado em Abril de 16 crimes.

O tribunal reconheceu-o culpado de ter recebido subornos do grupo Samsung para dar um perdão presidencial ao presidente do gigante sul-coreano, Lee Kun-hee, que tinha sido condenado por evasão fiscal.

Lee Myung-bak afirmou estar "chocado" com as acusações, explicando que tinha dado um perdão presidencial ao presidente da Samsung, então membro do Comité Olímpico Internacional, para que este pudesse chefiar a delegação que conseguiu a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 para a Coreia. Os jogos realizaram-se em Fevereiro, em Pyeongchang.

A Samsung também negou as acusações.

O ex-Presidente também foi reconhecido como o verdadeiro dono da DAS, uma sociedade de peças sobresselentes para automóveis, que, segundo dizia, pertencia ao seu irmão. Lee desviou 24 mil milhões de wons da DAS.

Em Agosto, a condenação por corrupção e abuso de poder da destituída presidente Park Geun-hye (a primeira mulher na chefia do Estado no país), envolvida em 2017 por um escândalo de corrupção e abuso de poder, foi agravada para 25 anos de prisão.

Antes de Park, dois outros presidentes, Chun Doo-Hwan e Roh Tae-woo, foram considerados culpados de traição e corrupção nos anos de 1990.

O antecessor de Lee, Roh Moo-hyun, suicidou-se quando estava detido por corrupção.

