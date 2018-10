Comissão de Justiça dá luz-verde ao Senado para votar nomeação de Brett Kavanaugh

A Comissão de Justiça do Senado dos Estados Unidos aprovou, por 51 votos contra 49, que o processo de nomeação do juiz federal Brett Kavanaugh passe para a fase final. Cabe agora ao Senado confirmar a nomeação.

A última etapa do controverso processo vai ser rápida. Isto porque o Senado aprovou uma resolução que limita a duração do debate antes da votação final, tudo apontando para que sábado o caso esteja encerrado.

Brett Kavanaugh foi escolhido pelo Presidente Donald Trump para ocupar um lugar vago no Supremo Tribunal federal. Porém, o processo foi travado depois de uma mulher, Christine Blasey Ford, o ter acusado de tentativa de violação quando ambos eram adolescente e estudantes do secundário. Outras duas mulheres acusaram o juiz de abusos sexuais.

As acusações levaram a que Ford fosse ouvida no Senado, assim como Kavanaugh.

A Comissão de Justiça do Senado, órgão que valida a nomeação antes de ser votada em plenário pelo Senado, pediu uma investigação do FBI (a polícia federal). Esta, que ficou pronta na quinta-feira, concluiu não ter bases para sustentar as acusações, abrindo a porta para a votação desta sexta-feira e possível confirmação da nomeação amanhã.

Os senadores republicanos Jeff Flake (que pediu a intervenção do FBI) e Susan Collins votaram a favor - decidiram neste sentido depois de conhecerem a conclusão da investigação do FBI -, assim como o democrata Joe Manchin, que estava indeciso. A senadora republicana indecisa, Lisa Murkowski votou contra.

Estas contas podem reflectir-se na votação final no Senado, onde basta o juiz conseguir a aprovação de uma maioria simples. Até 2017 era necessário uma maioria de 60 voto, mas o Partido Republicano, que domina, pôs fim a essa regra para conseguir a nomeação do juiz Neil Gorsuch, outro conservador escolhido por Donald Trump.

O Partido Republicano tem a maioria de senadores, 51, contra 49 dos Democratas (em cujo grupo há dois independentes). Em caso de empate, cabe ao vice-presidente, Mike Pence, que é o presidente do Senado, desempatar.

