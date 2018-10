Sétima jornada da Liga arranca com um empate

O Tondela e o Nacional empataram nesta sexta-feira (1-1), no jogo de arranque da 7.ª jornada da I Liga, disputado em Tondela.

A equipa anfitriã inaugurou mo marcador aos 62', por intermédio de David Bruno, mas os insulares responderam e igualaram volvidos três minutos, através de Kalindi, autor de um grande remate de fora da área.

PUB

Com este empate, o Tondela subiu à 12.ª posição, com seis pontos, enquanto os nacionalistas abandonam para já a lanterna-vermelha da prova e sobem ao 15.º lugar, com cinco pontos.

PUB

PUB