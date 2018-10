Santa Clara dispara até ao sexto lugar com terceiro triunfo

No regresso ao principal escalão do futebol português, o Santa Clara está a protagonizar um arranque de temporada promissor. Nesta sexta-feira, no dia que marcou o arranque da 7.ª jornada do campeonato, os açorianos receberam e derrotaram o Desp. Chaves (1-0), resultado premiado com um salto, ainda que provisório, até ao sexto lugar da classificação.

Entraram melhor na partida os anfitriões, dominando os primeiros 15 minutos, durante os quais criaram três ocasiões de aperto para o adversário — neste período, o guarda-redes Ricardo, com duas defesas, foi providencial para segurar o 0-0.

PUB

O Desp. Chaves só através de um livre indirecto conseguiu acercar-se com relativo perigo da baliza açoriana, guardando o lance de maior frisson para o final do primeiro tempo, quando Perdigão atirou de fora da área para uma defesa de recurso de Marco.

PUB

O Santa Clara manteve-se por cima após o intervalo e esteve perto do golo primeiro através de um livre directo, batido pelo iraquiano Osama Rashid, e mais tarde quando Pineda surgiu isolado, perdendo o duelo com Ricardo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de um maior controlo com bola (terminou o encontro com 56% de posse contra 44% dos insulares), o Desp. Chaves — que na jornada passada travou o Benfica em Trás-os-Montes — só de bola parada ofensiva criava desequilíbrios, como aconteceu na sequência de um canto aos 64’, que quase foi concluído com êxito por Eustáquio.

O momento que decidiu a partida estava guardado para os 73’, porém. Fernando, sempre muito activo no último terço, fugiu pelo corredor direito, entrou na área e, quando todos esperavam um cruzamento atrasado, arriscou o remate à baliza, surpreendendo o guarda-redes.

Depois do triunfo por 0-3 sobre o Nacional, outro recém-regressado à Liga, na ronda anterior, o Santa Clara elevou para três as vitórias já alcançadas na prova e só perderá hoje a sexta posição na classificação se o Marítimo conseguir derrotar o V. Guimarães.

PUB