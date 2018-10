Ricardo Santos na frente para dar a volta à época

Ricardo Santos colidera no Monaghan Irish Challenge após duas voltas no Concra Wood Golf Club, em Castleblayney, Irlanda. Trata-se de uma prova do Challenge Tour dotada com 180 mil euros em prémios.

O português acrescentou hoje um 70 ao 67 inaugural e mesmo assim descolou dos segundos para o comando repartido com o sueco Niclas Lemke e o escocês Callum Hill, um trio com 137 (-7).

E bem precisa de uma vitória o jogador algarvio, já que a época não lhe tem corrido bem, ocupando a 93.ª posição na Road to Ras Al Khaimah, a ordem de mérito do circuito. Precisa de estar nos 45 primeiros para entrar na prova de encerramento, chamada Ras Al Khaimah Challenge Tour Grand Final, no Al Amras GC, nos Emirados Árabes Unidos. Antes, jogam-se apenas mais três torneios.

Depois do encerramento da época, os 15 primeiros no ranking do Challenge Tour ficam com o cartão do European Tour, a primeira divisão profissional europeia.

Pedro Figueiredo, já com uma vitória este ano no circuito está em 12.º na tabela, mas neste torneio na Irlanda falhou o cut por uma, com voltas de 73-74. Miguel Gaspar (77-76) e Tomás Bessa (79-81) também eliminados.

No European Tour, Ricardo Melo Gouveia voltou à competição após o excelente sétimo lugar no Portugal Masters, a juntar ao 5.º posto (empatado com Filipe Lima) de 2017. Foi no Alfred Dunhill Links Championshipm que se joga no Old Course de St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns.

Gouveia fez 79 no primeiro dia em Carnoustie e 69 hoje no Old Course, fazendo parte dos 124.ºs classificados, com 148 (+4), entre 168 concorrentes. Neste sábado joga em Kingsbarns. A última volta, após o cut, é no Old Course.

