Râguebi oferece a Frederico Varandas o primeiro título no Sporting

O râguebi feminino do Sporting garantiu nesta sexta-feira a Frederico Varandas o seu primeiro título como presidente numa modalidade colectiva, após a formação “leonina” conquistar a Supertaça nas Caldas da Rainha. No jogo decisivo, as “leoas” derrotaram a Agrária de Coimbra, por 37-0.

A equipa sportinguista, actual campeã nacional, acabou por confirmar o favoritismo e conquistou a Supertaça, que no ano passado tinha sido vencida pelo Benfica, com dois triunfos por larga margem.

No primeiro jogo, as “verdes e brancas” derrotaram a equipa conjunta do Cascais e Escolinha de Rugby da Galiza, por 31-0. Na outra meia-final, o embate entre a Agrária de Coimbra e o Benfica foi o mais equilibrado do dia, acabando com o triunfo da formação de região Centro, por 14-5.

Na partida decisiva, a supremacia “leonina” foi clara, e o Sporting não sentiu grandes dificuldades, conquistando o troféu com um triunfo, por 37-0.

Este foi o primeiro título de uma modalidade colectiva do Sporting desde que Frederico Varandas tomou posse. Curiosamente, o primeiro troféu conquistado por Bruno de Carvalho enquanto líder do Sporting também tinha sido no râguebi, depois da equipa masculina dos “leões” conquistar a 27 de Abril de 2013 o título de campeão da II Divisão.

