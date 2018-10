Oliveirense vence a Supertaça de basquetebol

A Oliveirense conquistou nesta sexta-feira a Supertaça de basquetebol, após vencer, em Ovar, o Illiabum, por 97-89, numa partida que apenas foi decidida após prolongamento. Esta é a segunda vez que o clube de Oliveira de Azeméis conquistou o troféu.

O embate entre as duas equipas do distrito de Aveiro foi quase sempre equilibrado, mas a Oliveirense foi mais forte no prolongamento, período onde venceu com um parcial de 14-6.

Do lado dos vencedores, James Ellisor esteve em evidência, ao conseguir 20 pontos, cinco ressaltos e três assistências). No Illiabum?, Patrick McGlynn conseguiu 27 pontos e cinco assistências.

