Lorenzo no hospital após queda nos treinos do GP da Tailândia

O piloto espanhol Jorge Lorenzo foi levado ao hospital em Buriram, após sofrer aparatosa queda na segunda sessão de treinos livres do GP da Tailândia, ficando em dúvida para a corrida de domingo.

O piloto da Ducati chegou à 15.ª prova da temporada já com o dedo grande do pé direito deslocado e um osso do mesmo pé fracturado, na sequência de uma queda na prova anterior, em Aragão, Espanha.

Nos treinos livres desta sexta-feira, Jorge Lorenzo perdeu o controlo da traseira da sua mota e foi projectado no ar na curva 4 do circuito tailandês. Após a queda, o espanhol pediu uma maca para ser transportado ao centro médico do circuito e acabou por receber alta. Mais tarde, contudo, foi transportado a um hospital local para realizar exames de raio-X ao pulso esquerdo, que despistaram qualquer fractura.

O piloto de Palma de Maiorca já recebeu alta, mas a sua presença na sessão de qualificação de sábado está em dúvida. Em declarações aos jornalistas, já depois de regressar da unidade hospitalar, o espanhol atribuiu a queda a uma "falha mecânica".

