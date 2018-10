Feirense e Belenenses empatam sem golos

Dê por onde der, o Feirense vai terminar a 7.ª jornada da Liga com o estatuto de defesa menos batida. O reverso da medalha é que também vai fechar a ronda com o pior ataque, lado a lado com o Belenenses, já que nenhuma das equipas foi capaz de desfazer o nulo (0-0) no embate que se desenrolou em Santa Maria da Feira.

A melhor ocasião de todo o encontro aconteceu já nos instantes finais, mais concretamente aos 88', quando João Silva surgiu solto na área, após passe de Edinho. O avançado tentou o chapéu a Muriel e viu a bola ser devolvida pela trave.

Na sequência deste resultado, o Feirense passa a somar nove pontos e ocupa o oitavo lugar, dois acima do Belenenses, correndo o risco de ainda ser ultrapassado na tabela.

