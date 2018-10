Cerca de 30 adeptos do Paris Saint-Germain banidos do estádio por um ano

Trinta adeptos ultra do Paris Saint-Germain (PSG) viu as suas assinaturas de época serem suspensas por um ano, depois dos incidentes ocorridos na quarta-feira, aquando do jogo contra o Partizan, para a Liga dos Campeões de futebol.

Segundo a agência France Presse, que confirma uma notícia inicialmente avançada pelo Parisien, entre 300 e 400 indivíduos, encapuzados e utilizando fumígenos, atiraram objectos contra as forças da ordem, as quais replicaram com gás lacrimogéneo, nas imediações do Parque dos Príncipes.

Na quinta-feira, o clube já tinha dado indicações de que pretendia "excluir de imediato os causadores de problemas já identificados" e lamentou o "não respeito por certos indivíduos da convenção" que liga o clube ao Coletivo Ultras Paris (CUP), que condiciona o regresso dos 'ultras' ao Parque dos Príncipes desde há dois anos.

O PSG enviou uma carta aos adeptos com assinatura considerados responsáveis a dar conta da suspensão do seu bilhete de época. Nenhum título de acesso ao estádio lhes será entregue até 3 de Outubro de 2019, um ano contado desde o PSG-Partizan.

