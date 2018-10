Benfica vence o Sporting e a Supertaça de voleibol

A equipa de voleibol do Benfica iniciou a temporada com a conquista da Supertaça frente ao campeão Sporting. No Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim, o emblema da Luz impôs-se por 3-0, com os parciais de 25-22, 27-25 e 36-34, e fez a festa. Esta é a nona vez que o Benfica conquista a Supertaça de voleibol, regressando aos triunfos na prova após dois anos em que o troféu pertenceu ao Sp. Espinho.

Numa partida marcada pelo equilíbrio entre as duas equipas, o Benfica comandou o primeiro set desde o início e chegou a ter quatro pontos de vantagem. Apesar de o Sporting ter igualado a 21-21, os “encarnados” não deixaram escapar o primeiro parcial, que fecharam em 25-22 após 28 minutos. A equipa da Luz entrou de forma demolidora no segundo set, que liderou por sete pontos (10-3), mas os “leões” recuperaram e chegaram a estar na frente (20-18). Porém, num final renhido, o Benfica fechou em 27-25 com um grande serviço de André Lopes.

As maiores emoções estavam reservadas para o derradeiro set, resolvido após 43 minutos de disputa intensa. O Sporting chegou a ter quatro pontos de vantagem (20-16), mas o Benfica recuperou e dispôs de várias bolas de jogo que não conseguiu concretizar. Os “leões” podiam ter fechado o set (31-32), mas seriam os “encarnados” a impor-se, por 36-34, no serviço de Zelão.

“Fomos muito aguerridos. Começar a ganhar é sempre bom. Estamos no caminho certo e queremos continuar”, frisou o novo treinador do Benfica, Marcel Matz. “A diferença fez-se na consistência do jogo do Benfica. Errámos muito”, lamentou o técnico do Sporting, Hugo Silva.

O campeonato começa já no domingo para os dois rivais de Lisboa, com o Benfica a receber o V. Guimarães e o Sporting a visitar o Sp. Espinho.

