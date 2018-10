No cerne de Henry James, com Duras pelo meio

Além de ser um sólido actor, Miguel Loureiro é um criador sui generis no teatro português, sobretudo como encenador e dramaturgista, com espectáculos tão singulares como Juanita Castro, baseado no filme de Andy Warhol, ou Estudos, Notas e Apontamentos Gregos de Simone Weil (que ousadia esta, a de se inspirar em Simone Weil para um espectáculo teatral!).

A Fera na Selva De Marguerite Duras, segundo o conto de Henry James Com Margarida Marinho e Filipe Duarte Encenação de Miguel Loureiro CCB, Pequeno Auditório, 4 de Outubro às 21h

Embora por vezes abordando também o reportório estabelecido (de resto não sem “tropeções” – nunca consegui perceber porque raio Tiago Rodrigues, director do D. Maria II, o programou para dirigir O Impromptu de Versalhes, de Molière, e porque aceitou ele fazê-lo, o que redundou num consumado disparate), Loureiro tem uma manifesta predilecção por construir espectáculos a partir de material não teatral, fazendo-o ele directamente ou indo buscar adaptações cénicas já feitas por outros. É este agora o caso de A Fera na Selva, adaptação por Marguerite Duras da novela de Henry James – James e Duras, que dois magníficos autores!

Sendo ela sobretudo (re)conhecida como escritora e também cineasta da maior importância, Duras é muito menos considerada como autora dramática. E no entanto ela escreveu várias peças, em que destacaria — sendo de resto um caso à parte, porque marcadamente autobiográfica — Dias Inteiros nas Árvores (editada nos Livrinhos de Teatro dos Artistas Unidos). Mas também fez adaptações de textos de outros, caso concreto de Henry James, e no caso de A Fera na Selva e The Aspern Papers alguma afinidade sentiria.

Entra-se no Pequeno Auditório do CCB e deparamo-nos com uma espantosa cenografia de Tomás Colaço – dir-se-á que, desde logo, já entrámos em pleno universo de Henry James!

Ainda antes de entrarem em palco, conhecemos John (Filipe Duarte) e Catherine (Margarida Marinho) por um diálogo em “voz off”. É talvez o prenúncio de algo que ficará “fora de campo”. Sim, vamos seguindo ao longo das cenas e dos anos os diálogos e encontros do par, nas idas de John à mansão de Catherine, mas numa relação nunca consumada. Quem é, o que é afinal “a fera”? Os fantasmas do atormentado John? A iminência de consumar a relação, hipótese latente mas também não admitida pelo par, sobretudo pelo individualista John?

Para dar corpo às personagens, Miguel Loureiro fez apelo a dois notáveis actores, todavia insuficientemente reconhecidos, Margarida Marinho e Filipe Duarte.

Marinho é outro caso de alguém cuja actividade televisiva a tornou rara em cena. Ainda por cima teve o azar de aquele projecto pelo qual mais tempo se afastou da indústria de ficções televisivas, o Frei Luís de Sousa que José Wallenstein encenou no São João em 2001, ter redundado num descalabro. De então para cá, desde 2001, Margarida Marinho fez-se muito rara em cena, mas não foi fortuito, e devia ter sido mais assinalado, que Solveig Nordlund a tenha escolhido quando apresentou no D. Maria uma versão teatral das Cenas da Vida Conjugal de Bergman.

Quanto a Filipe Duarte é de uma desatenção inaceitável não se ter em conta que, para além de séries televisivas (aliás portuguesas e espanholas), ele se vem afirmando como um considerável actor cinematográfico: A Vida Invisível de Vítor Gonçalves assenta também sobremaneira na solidez da sua presença, e já tinha corrido o risco do papel de um travesti em A Outra Margem de Luís Filipe Rocha, para além de vários mais filmes.

Um dos romances que trouxe nomeada a Duras foi Moderato Cantabile, título musical, que mais tarde ela própria adaptaria para o filme realizado por Peter Brook. Uma das suas peças chama-se La Musica. E, claro, o mais célebre dos seus filmes é India Song. São exemplos da recorrência ao longo da sua obra de uma insinuante musicalidade, que ela própria tinha ao ler os seus textos. E a reserva que se pode colocar a este A Fera na Selva é a de serem insuficientes nas falas do par as modulações musicais.

Mas Miguel Loureiro teve três ideias magistrais: incluiu uma gravação da própria Duras, com os seus tons insinuantes; pôs Filipe Duarte a tocar ao piano (sim, é ele mesmo que toca!) o célebre tema musical de Carlos d’Alessio para India Song; e, numa escolha aparentemente arbitrária mas afinal plena de sentido, dá também a ouvir “Non mi dir, bell’idolo mio”, uma ária de Donna Anna no Don Giovanni de Mozart.

Mas não deixa de haver, e como!, um crescendo dramático, até à agonia de Catherine, numa cena final de estarrecer.

Infelizmente há duas notas que não se podem deixar de acrescentar: é incompreensível que, para um objecto tão singular, o programa se limite às biografias do encenador e dos actores; esta prática agora de espectáculos com uma curta, curtíssima carreira, no caso apenas três dias (!!!), é inaceitável, uma enorme falta de respeito para os que se esforçam no labor cénico mas também para com o público. É imperioso vir a haver uma reposição deste admirável A Fera na Selva!

