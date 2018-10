Os 30 anos de canções de Mafalda Veiga vão ser comemorados com dois concertos em Outubro, dia 12 no Coliseu do Porto e dia 13 no Campo Pequeno em Lisboa. Mas antes há outras iniciativas, entre elas “30 canções ditas por…”, onde 30 pessoas (escritores, actores, músicos, amigos) foram convidadas por Mafalda a dar voz a 30 das suas canções, lendo-as. Até dia 12 de Outubro, publicamos aqui esses 30 vídeos, em grupos de cinco. Hoje, Anabela Baldaque (estilista) lê Praia, Cuca Roseta (fadista) lê Lisboa, Helena Torres (jornalista) lê Todas as coisas, João Gesta (poeta e programador cultural) lê Insónia e Zé Pedro Vasconcelos (actor e apresentador) lê Olha como a vida é boa.

Uma ideia de Filipa Leal, concepção e filmagens de Filipa Leal e Mafalda Veiga, grafismo de Joana Lima Rocha.