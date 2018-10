Homem que agrediu mulher nas ruas de Paris condenado a prisão

O homem que agrediu uma mulher nas ruas de Paris, depois de a assediar sexualmente, vai ser condenado a seis meses de prisão. Terá ainda de pagar uma multa de 2 mil euros, estipulou um tribunal francês.

A agressão aconteceu a 24 de Julho. Marie Laguerre, de 22 anos, estava a caminho de casa quando o homem se dirigiu a ela com comentários obscenos e degradantes, fazendo "sons com conotações sexuais". Laguerre mandou-o calar. O homem, insatisfeito com a resposta, atirou-lhe um cinzeiro que tirou de uma das mesas da esplanada pela qual passavam. Depois de uma troca de palavras, o homem foi atrás dela e bofeteou-a e afastou-se tranquilamente. Algumas das pessoas que estavam na esplanada levantaram-se e confrontaram o indivíduo em defesa da jovem. O homem continuou a caminhar, voltando a adoptar uma postura agressiva quando enfrentado pelas testemunhas da agressão.

Depois disso, Marie Laguerre foi à polícia e formalizou a denúncia da agressão. Além disso, todo o episódio ficou registado nas câmaras de segurança da esplanada café, junto ao qual decorreu o episódio. A jovem partilhou as imagens nas redes sociais e o vídeo ganhou uma dimensão internacional.

Com a partilha do vídeo, a jovem explicava que “não foi a primeira vez” e que naquele dia se sentiu farta de ser assediada e respondeu.

O Ministério Público francês abriu inquérito e esta quinta-feira o resultado do julgamento foi conhecido. Firas M., como foi identificado em tribunal, foi acusado de agressão agravada e recurso a um objecto usado como arma (o cinzeiro). Não respondeu ao crime de assédio sexual pois a aprovação da lei francesa que considera crime o assédio foi posterior ao episódio. O projecto lei contra a violência sexual e sexista foi aprovado pelo Parlamento Francês em Agosto deste ano, semanas depois do episódio contra Laguerre.

“A minha cliente queria uma punição, mas não queria um castigo muito pesado”, explicou a advogada da jovem, Noemie Saidi-Cottier, cita a Reuters. “Se ele não o repetir, então ela [Marie Laguerre] já sente que ganhou”, vincou.

Para além da pena de prisão e o arguido vai ainda receber tratamento contra a dependência de drogas e álcool.

Semanas depois da agressão, Marie Laguerre criou o site NousToutesHarcèlement, uma plataforma que recolhe relatos de vítimas de assédio na rua, trabalho e até na esfera privada das vítimas.

