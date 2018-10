Governo quer pagar progressões de 2019 em quatro fases

O Governo quer repetir no próximo ano o pagamento faseado das progressões na carreira na Administração Pública. Assim, os funcionários públicos que tenham direito a progredir a partir de 1 de Janeiro de 2019 vão receber o acréscimo salarial correspondente em quatro momentos diferentes: dois em 2019 e os outros em 2020.

José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), adiantou ao PÚBLICO que esta é uma das propostas do documento que o Ministério das Finanças enviou aos sindicatos e que será discutido nas reuniões desta quinta-feira.

A proposta retoma o modelo que está a ser aplicado em 2018. A 1 de Janeiro, o Governo descongelou as progressões, mas decidiu diluir no tempo o impacto orçamental, pagando o acréscimo salarial em quatro fases. Uma delas logo no início do ano em Janeiro; a segunda em Setembro; e as restantes em Maio; e Dezembro de 2019.

Numa das últimas reuniões com os sindicatos para discutir as medidas para a função pública a incluir no Orçamento do Estado para 2019, o Ministério das Finanças já tinha avisado que a retoma da normalidade na gestão dos funcionários públicos seria gradual e progressiva.

