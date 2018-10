Brazão promete pedir quebra do segredo de justiça em "defesa da honra"

O major Vasco Brazão, que em declarações ao Tribunal na qualidade de réu do processo da entrega das armas de Tancos afirmou que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tinha conhecimento da alegada encenação da Polícia Judiciária Militar, ameaçou pedir o levantamento do segredo de justiça se em causa estiver "a sua honra". No interrogatório a que foi sujeito, Brazão afirmou que tinha entregue um memorando que dava conta da combinação entre o alegado autor do roubo das armas e a PJM ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes e que, na sua presença, o chefe de gabinete tinha dado conta dessa entrega ao ministro.

Em Bruxelas, Azeredo Lopes desmentiu "categoricamente" ter conhecimento desse documento e avisou que não falaria "em nome do seu chefe de gabinete". Em resposta, Ricardo Sá Fernandes, o advogado de Vasco Brazão, que permanece detido, avisou que o major pondera reclamar na justiça meios para poder defender o seu bom nome.

