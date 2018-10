Olha tanta pesquisa

Antes da Internet quando se falava de uma pesquisa falava-se de um trabalho de investigação em que se acumulavam e se ordenavam dados provenientes das mais variadas fontes (livros, jornais, documentos inéditos, entrevistas pessoais) de maneira a estabelecer um estudo original de um tema importante.

É preciso estudar só para aprender a pesquisar. A Internet enriquece as pesquisas mas obviamente não substitui as outras fontes porque aquilo que está na Internet é uma pequeníssima parte do que está nas bibliotecas e hemerotecas públicas e particulares, para não falar em todas as correspondências e entrevistas que é preciso encontrar, marcar, ler e ouvir.

Isso não impede qualquer pessoa que vá ao Google saber como é que se faz sabão dizer que "fez uma pesquisa". No outro dia perguntei a um motorista onde é que era um restaurante e ele respondeu vaidosamente que era não sei onde porque "se tinha dado ao trabalho de fazer uma pesquisa".

As próprias palavras "dei-me ao trabalho de fazer uma pesquisa" dão mais trabalho e ocupam mais tempo do que guglar o nome da tasca.

Só os portugueses conseguiam traduzir um simples search pela pretensão balofa de "fazer uma pesquisa". A quem sabe fazer uma pesquisa soa a "levei a cabo uma investigação".

Ter jeito para encontrar coisas no Google - Google skills - é uma coisa. Saber fazer uma pesquisa é outra. Por exemplo, para começar a fazer uma pesquisa séria é preciso consultar pessoas que nos possam indicar por onde começar.

A verdade às vezes adormece, não é?

