Aumento ou esmola na Função Pública

Os pensionistas e os funcionários públicos que auferem o seu rendimento salarial através da conta na Caixa Geral de Depósitos, há meses foram brindados com um encargo mensal de 5,15€ pela manutenção da conta. Todos os dias, com o intuito de melhorar a saúde dos cidadãos, se descobre mais um imposto ou taxa sobre o açúcar, os refrigerantes, “os chapéus de sol”, etc., sem que se tenha em conta os rendimentos da maioria que os suporta. O salário mínimo, líquido de 516,20 euros parece que está com perna curta para dar um salto merecedor de destaque. O Estado, através do IVA, cobra 23% sobre o consumo da energia eléctrica, mais a taxa para o audiovisual, assim como, em tudo o que mexe, há taxas e impostos. Depois vêm os isentos, que agravam ainda mais os contribuintes, que são as instituições ligadas ao poder.

Está em discussão, o aumento para a função pública. Despudoradamente, fala-se num aumento de 5 euros mensais, importância inferior àquela que a Caixa Geral de Depósitos já começou a cobrar aos clientes que, obrigatoriamente, têm de ter conta bancária para receber as reformas ou os ordenados. Vivemos uma época do salve-se quem puder e, dadas as mentalidades reinantes, não há grande esperança de a alterar para melhor. O poder está cada vez mais distante dos governados e se, em muitos casos, os problemas da aldeia do interior são resolvidos por quem, mesmo dentro do país, não conhece o espaço, imagine-se que muitas das decisões estão encurraladas por directrizes de Bruxelas.

Esta esmola dos aumentos na função pública, tal como o problema do salário mínimo, estão dentro dos critérios financeiros e económicos que orientam o Orçamento do Estado, que se submete às regras teóricas de uma entidade supervisora e desumana, sediada em Bruxelas, que decide por regras sem excepção.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

Igualdade para todos

A intransigência do Governo para encontrar uma solução credível face às reivindicações dos taxistas, levou os deputados do Partido Socialista a prometer ao sector de actividade transferir as competências de regulamentação para as autarquias. Algo que, segundo os mesmos, se insere no processo de descentralização e não põe em causa a lei que entra em vigor no dia 1 de Novembro. Um contexto que significa para muitos um comportamento polémico e pouco transparente e, no meu entender, reflecte astenia governamental e constrange a capacidade de resolução mediante os factos no terreno.

Enfim, resta-nos esperar que as expectativas criadas ao redor da igualdade não sejam defraudadas e isso faz toda a diferença para que as circunstâncias quotidianas não se tornem um beco sem saída.

Manuel Vargas, Aljustrel

Honrar a magistratura

Ivo Nelson de Caires Batista Rosa vai honrar a magistratura portuguesa como juiz de instrução do Processo Marquês. Afinal, um computador conseguiu o que os advogados de José Sócrates foram incapazes: substituir o juiz Carlos Alexandre, que fez declarações despropositadas: “não tenho dinheiro ou contas bancárias em nome de amigos”, o que foi considerado pela defesa socrática de atitude persecutória. A ver vamos se o antigo primeiro-ministro vai ou não a julgamento. Se dúvidas houver recorre-se ao computador!

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

