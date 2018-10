Candidato conservador ao governo de São Paulo atacado a tiro

O candidato da Democracia Cristã (conservador e evangélico) ao cargo de governador de São Paulo, o major do Exército Adriano da Costa e Silva, foi alvo de um ataque a tiro na noite de quarta-feira, quando viajava de carro.

A equipa do candidato, citada pelo Estadão, a edição online do jornal Estado de São Paulo, disse que quatro homens em duas motos cercaram o carro onde Costa e Silva seguia na zona de Ribeirão Pires com o seu coordenador de campanha, o capitão Hamilton da Silva Munhoz. Foram disparados tiros contra o veículo, que se despistou, capotou e caiu a um riacho.

O candidato e o seu acompanhante sofreram "escoriações leves", mas ficaram sob protecção policial num hospital. Hamilton da Silva Munhoz foi atingido mas saiu ileso da agressão pois usava um colete à prova de balas.

Costa e Silva ainda disparou com a sua arma contra os atacantes, que fugiram.

No Facebook, o major que aspira a ser governador do estado de São Paulo escreveu: "Convoco todos para uma corrente de oração em protecção de todos os que lutam neste momento contra essa organização criminosa e poderosa que se fez dona de nossa Pátria através do aparelhamento do sistema político. Sangue justo começou a ser derramado, mas todos os que empunharam suas espadas estão dispostos ao sacrifício pela limpeza desta nação”.

Foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio.

Costa e Silva está em quarto lugar nas sondagens, que lhe dão 3% das intenções de voto. Na frente está João Doria (Partido da Social Democracia do Brasil, centro-esquerda), com 24%, seguido de Paulo Skaf (Movimento Democrático Brasileiro, direita).

