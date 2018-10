Sete ideias para sair esta semana

Um fundador, três culturas

Marvão

De 5 a 7 de Outubro

Longe de ser apenas uma paragem na rota das recriações históricas ambulantes, Marvão é palco de uma festa distinta, em directa ligação histórica às suas raízes. O Festival Islâmico Al Mossassa ergue-se em honra de Ibn Marúan, o rebelde guerreiro que, no século IX, fundou a vila alentejana – e também a vizinha Badajoz, onde a primeira manga se realizou no final de Setembro. À parte alta de Marvão sobem encantadores de serpentes, falcoeiros, malabaristas, cuspidores de fogo, bailarinos, músicos e outras personagens que garantem animação constante. O epicentro é o Mercado das Três Culturas, local de convivência dos legados islâmico, judaico e cristão, com as suas tabernas, as suas bancas (mais de 60) e os seus artesãos a trabalhar ao vivo. Tudo ao estilo da época. Ou quase. Há uma preocupação moderna que atravessa o festival e que, este ano, sobe a outro nível: o 13.º Al Mossassa é o primeiro com o estatuto de EcoEvento. Outra nota dos nossos tempos está na tecnologia usada n'A Lenda da Ponte de Marvão, um espectáculo nocturno de video mapping, som, dança e fogo, com o castelo como cenário e tela.

Horário: sexta e sábado, das 10h30 às 23h; domingo, das 10h às 20h. Espectáculo A Lenda da Ponte de Marvão no sábado, às 21h30.

Bilhetes a 1€; grátis para crianças até 12 anos

Foto Gabriela Oliveira DR

A vegetar

São João da Madeira - Oliva Creative Factory

Dias 6 e 7 de Outubro

Em 2017, São João da Madeira posicionou-se na agenda com um festival gastronómico destinado a descomplicar e quebrar preconceitos sobre o vegetarianismo. Na segunda edição, mantém o convite a praticantes, interessados e cépticos. O Veggie Fest regressa com mais produtos e receitas em que, do biológico à fast food, vale tudo menos usar carne, peixe ou marisco. A ementa integra um mercado, street food, show cookings (com Chakall, Gabriela Oliveira e Alexandra Mendes Ribeiro, entre outros), degustações, palestras, conversas, aulas e animação infantil.

Horário: das 10h às 22h.

Bilhetes a 4€ (um dia) e 7€ (dois dias); grátis para crianças até 12 anos

Foto Ruy de Carvalho Manuel de Almeida/Lusa

Palavra (e imagem) de festival

Alcobaça - Vários locais

De 8 a 14 de Outubro

A literatura e o cinema voltam a encontrar-se em Alcobaça. E não vão sozinhos: levam a dança, a ilustração, o teatro, a música e até a cozinha a participar no Books & Movies. Tal como no ano passado, que foi dedicado a Ana Zanatti, o convidado especial desta quinta edição vem da área da representação: Ruy de Carvalho, actor veteraníssimo, com 91 anos de idade e 76 de carreira. Vai ser ele a fechar a função, com o espectáculo Trovas & Canções - Actores, Poetas e Cantores, em que se junta ao filho, João, e ao neto, Henrique, para celebrar grandes poetas do século XX. Até lá, sucedem-se cerca de cem actividades: espectáculos (com destaque para o de abertura, com Saudade - Back to Fado, do Quorum Ballet), sessões de cinema, oficinas, show cookings, exposições, lançamentos de livros e muitas conversas com gente das letras, do cinema e de outras artes, sem esquecer o mercado de livros a funcionar em permanência. Em regime de extensão, o festival exibirá ainda, em estreia, o filme Pedro e Inês, realizado por António Ferreira com base no romance de Rosa Lobato Faria A Trança de Inês, e o documentário Terras de Cister – Um legado para o futuro, de Filipe Miguel de Moura, vencedor do Prémio Internacional Books & Movies deste ano (às 21h30 de dia 18 e 19, respectivamente).

Horário: a partir das 10h.

Grátis (excepto sessão de cinema Pedro e Inês, 5€)

Foto Nuno Ferreira Santos

Por portas e esquinas

Lisboa - Chiado

De 8 a 14 de Outubro

O Chiado está de Portas Abertas para o Grémio Literário, a Faculdade de Belas-Artes, o Círculo Eça de Queiroz, a Cervejaria da Trindade, a Estação Central, o São Carlos, as igrejas, a loja A Vida Portuguesa. E a marcar Encontros à Esquina para caminhar ao ritmo do comércio, da toponímia, das fachadas, do rasto de Bordalo Pinheiro. Está em marcha a Cultura no Chiado, de regresso ao bairro lisboeta para o encher de visitas e passeios especiais, mas também de livros, conversas, tertúlias, exposições, teatro, cinema, gastronomia, workshops, cursos e actividades para crianças. Dos museus às galerias, passando por quiosques ou restaurantes, a festa organizada pelo Centro Nacional de Cultura conta nesta 22.ª edição com a parceria de mais de 90 entidades.

Entrada livre para Portas Abertas e Encontros à Esquina; outras actividades: grátis a 20€

Foto Barada Street DR

Musicomédia de ouvido

Águeda Centro de Artes

De 10 a 13 de Outubro

Por humor à música. É este o lema d'O Gesto Orelhudo, festival da d'Orfeu que investe em juntar especialistas na harmonização de comédia e música, com algum teatro, novo circo e burlesco à mistura. A 17.ª edição foi recrutá-los a meia-dúzia de países para uma dúzia de espectáculos. Para começar, na quarta-feira, Luciano Gomes discorre em Musicomédia ou a Vã Piada de a Explicar sobre a história da comédia e do próprio festival (que lha encomendou), enquanto os espanhóis Yllana e Primital Bros se tribalizam em The Primitals. Na quinta-feira, o Trigo Limpo - Teatro Acert ateia Fogo! e a italiana Banda Osiris solta Le Dolenti Note; na sexta, a Mimo's Dixie Band monta Circus Time e os britânicos Bowjangles mostram Excalibow!; e, no sábado, a dupla anglo-quirguistanesa Barada Street toca Acrolele e os franceses Cie Poc fazem malabarismos sonoros em BPM. O som do riso é prolongado num café-concerto para rematar cada serão: respectivamente, da dupla Tiroliro & Vladimir (Gimba e Jorge Galvão em modo pré-Afonsinhos do Condado), do GiraDiscos de Paulo Meirinhos, da Tour Vacanal do grupo De Vacas e do Bailarico dos Orientes do Trio Alcatifa.

Horário: quarta, às 21h; quinta, às 21h15; sexta, às 21h30; sábado, às 21h45.

Bilhetes a 12€ (dia) e 25€ (passe)

Foto DR

Sabores carimbados

Algarve - Aljezur, Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo

De 4 de Outubro a 4 de Novembro

Anda gente a rondar restaurantes algarvios de passaporte na mão. Estão em viagem pela Rota do Petisco, que durante um mês serve, de porta em porta, iguarias a preços convidativos, dando primazia à gastronomia regional. Na oitava edição participa um número recorde de 277 estabelecimentos. Albufeira, Castro Marim, São Brás de Alportel e Tavira juntam-se à iniciativa da associação portimonense Teia D’Impulsos, que assim alcança 13 concelhos no total. O cardápio inclui a já habitual Rota dos Pequeninos e outra dos Chefs, "para os paladares mais requintados". O passaporte – cujo valor remete para projectos sociais – serve para ir carimbando à medida das garfadas. E também para habilitar a prémios os maiores petiscadores.

Petisco e bebida: 3€; doce e bebida: 2€ (mediante apresentação do passaporte, que custa 1€)

Foto DR

Alternativamente

Porto - Edifício da Alfândega

De 12 a 14 de Outubro

A imagem de uma multidão deitada ou sentada de perna cruzada no chão do Salão Nobre da Alfândega só será uma visão incomum para quem nunca visitou a Feira Alternativa do Porto. Para muitos outros (em 2017, foram mais de dez mil), já se tornou um hábito – saudável – ir à feira descobrir práticas de bem-estar, desenvolvimento pessoal e sustentabilidade. Corpo, mente e ambiente são alimentados pelas propostas de mais de 40 expositores, mas também por palestras, workshops, sessões de meditação e outras actividades. Ao longo de três dias, é possível, por exemplo, comprar produtos biológicos, saber mais sobre reflexologia, experimentar dança oriental, pensar nas novas constelações familiares, apostar na hipnoterapia ou simplesmente, aprender a relaxar.

Horário: sexta, das 15h às 23h; sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 21h.

Bilhetes a 5€ (dia) e 9,90€ (passe); grátis para crianças até dez anos

