Vieira da Silva: aumentos salariais não põem em causa contratações

Os aumentos salariais na Função Pública não deverão comprometer futuras contratações, até porque há "problemas sérios nalguns serviços" e ministérios com áreas "muito debilitadas". Quem o diz é o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, em entrevista à Antena 1 que irá para o ar no sábado.

“Não creio, não creio. Essa decisão já foi tomada e não creio que tenha recuo, nem há contradição entre todos os parceiros. Nós temos, de facto, problemas sérios nalguns serviços e, particularmente, nos serviços técnicos. O Estado deixou de ser um contratante – para além das áreas específicas da Saúde, da Educação e pouco mais –de quadros qualificados, o que quer dizer que, na generalidade dos ministérios, áreas que são muito importantes para a definição das políticas estão muito, muito debilitadas", afirmou numa entrevista conduzida por Maria Flor Pedroso.

Sobre as negociações para o Orçamento do Estado 2019, o ministro lembra que continuam, que não estão fechadas e tenta acalmar as águas em relação às informações que têm sido veiculadas: “Não está fechada. Mas nestes processos negociais, que são processos com mais do que uma força política, mesmo quando é só com uma força política, há sempre muita informação que circula, legitimamente circula, para influenciar as negociações”, diz.

O governante referia-se à informação segundo a qual, numa reunião com o Bloco de Esquerda, terá sido colocada em cima da mesa a hipótese de todos os funcionários públicos serem aumentados em 10 euros – dados, porém, que o Ministério das Finanças garante não estar a estudar.

O governante remete eventuais decisões finais para a próxima semana. “Aquilo que, por vezes, é difícil perceber é que não é possível discutir uma reivindicação quando estamos a discutir o orçamento. O orçamento só se completa quando todas as reivindicações estão integradas”, acrescenta Vieira da Silva.

O ministro alinha com o PCP no argumento de que os aumentos salariais são matéria de negociação sindical: “O que nós estamos a discutir em termos orçamentais não é bem um aumento salarial. É saber qual é a margem financeira que existe para inscrever verbas que dêem espaço, dêem cobertura, para que haja um aumento salarial. Agora o aumento salarial tem de ser negociado e discutido com os sindicatos. Sempre foi assim, e sempre assim será.”

