Venda de acções da Sonae MC será entre 1,40 e 1,65 euros

O grupo Sonae anunciou esta quinta-feira o lançamento da oferta pública inicial (IPO) do seu negócio de retalho alimentar, agregado na Sonae MC, SGPS.

O intervalo de preço estabelecido é de 1,40 e 1,65 euros, o que corresponderá a um valor base da oferta de aproximado entre 304 milhões a 359 milhões de euros.

O regresso da Sonae MC à bolsa será realizado, de acordo com o prospecto divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), através de um oferta secundária de 217.360.000 acções ordinárias, com possibilidade de venda de uma tranche suplementar (over-allotment) até 32.600.000 acções ordinárias.

A venda é destinada a investidores de retalho e a institucionais, com a Sonae SGPS a pretender manter a sua posição de accionista maioritária da Sonae MC. O objectivo do grupo, que é proprietário do PÚBLICO, é conseguir uma dispersão de capital em bolsa (free float) de 21,74% antes do exercício da opção de over-allotment e a 25,00% caso a opção de over-allotment seja exercida na totalidade.

A expectativa do grupo liderado por Paulo Azevedo é que a admissão à negociação na Euronext Lisbon (bolsa de Lisboa) ocorra a 23 de Outubro de 2018.

