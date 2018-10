Justiça espanhola investiga compra do BPI pelo CaixaBank

O Tribunal Nacional espanhol decidiu que havia suspeitas suficientes para abrir investigações ao CaixaBank por possíveis ilegalidades cometidas durante a compra do controlo efectivo do BPI, uma operação que acabou relacionada com a venda pelo banco português de 2% do Banco de Fomento de Angola ao grupo de Isabel dos Santos

A decisão foi agora revelada, está a ser noticiada por toda a comunicação social espanhola e resulta de uma queixa entregue no Ministério Público espanhol contra o CaixaBank, o ex-presidente Isidro Fainé e o actual presidente Gonzalo Gortázar, assim como outros gestores de topo do grupo: o ex-director general das relações internacionais, Antonio Massanell, os assessores da presidência, Alejandro García Bragado e Oscar Calderón, e o director de compliance, Juan Antonio Álvarez García. Na sequência foram abertos procedimentos de investigação sobre um processo que pode ter gerado, segundo o juiz, centenas de milhões de euros de prejuízos para os accionistas do Caixabank

PUB

A imprensa espanhola refere que os visados são suspeitos de “presumíveis abusos de mercado, administração desleal e delitos societários” relacionados com operações complexas realizadas quando o CaixaBank assumiu o domínio efectivo do BPI, onde até 2017 tinha uma posição minoritária.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com uma nota do juiz que abriu as investigações, referida pelo El Mundo, o maior accionista do BPI e os seus gestores (do CaixaBank) são suspeitos de “uma série de operações presumivelmente irregulares em torno do contrato de permuta do Caixa Bank com o seu accionista, a holding Criteria, com a finalidade de adquirir o banco português, assim como de dar um crédito de 400 milhões de euros ao Banco de Fomento de Angola, para levantar as restrições” ao negócio.

PUB

Desde 1995 que o CaixaBank estava representado no capital do BPI, mas com uma posição minoritária. Em 2017, através de uma OPA que se revelou complexa, o banco espanhol passou a controlar mais de 84,4% do BPI. Um investimento de 644,5 milhões de euros e que foi antecedido de uma alteração à lei portuguesa para permitir desblindar os estatutos do BPI, e levantar os obstáculos à tomada de controlo do CaixaBank.

No passado dia 18 de Abril, já outro juiz havia aberto uma investigação contra o Caixabank por ter alegadamente colaborado num esquema de branqueamento de capitais da máfia chinesa.

PUB