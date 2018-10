Regulador suspende subida das taxas no aeroporto de Lisboa em 2019

A ANAC anunciou esta quinta-feira que suspendeu o processo de actualização das taxas aeroportuárias desencadeado pela ANA por considerar que a proposta tarifária apresentada para o aeroporto de Lisboa “não cumpre as disposições previstas no contrato de concessão”.

Já a ANA – Aeroportos de Portugal diz ter “outra leitura” do processo de actualização das taxas aeroportuárias no aeroporto de Lisboa, suspenso pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Numa nota escrita enviada à agência Lusa, fonte oficial da ANA diz ter já tomado “conhecimento da decisão da ANAC”, hoje comunicada, referindo que “dará seguimento ao mesmo junto das autoridades competentes”, sem especificar quais.

“Analisados os fundamentos invocados pela ANA, S.A., considerou a ANAC que a proposta tarifária apresentada para o Grupo de Lisboa [e que além da capital inclui as infra-estruturas aeroportuárias de Beja, Madeira e Açores] para 2019, não cumpre as disposições previstas no contrato de concessão”, lê-se no comunicado do regulador.

O processo de “Consulta das Taxas Reguladas 2019”, visando a actualização das taxas aeroportuárias sujeitas a regulação económica (nos termos do Decreto-Lei n.º 254/2012, de 28 de Novembro, que estabelece o regime jurídico de concessão do serviço público aeroportuário e respectivo modelo de regulação económica), foi desencadeado pela ANA no passado dia 10 de Setembro.

“A ANAC, após análise preliminar dos elementos enviados pela ANA, S.A., e concretamente para a proposta tarifária para o aeroporto de Lisboa, verificou existir uma aparente contradição entre o disposto na alínea g) do ponto 6.2.1 do Anexo 12 do contrato de concessão, celebrado entre a entidade gestora aeroportuária e o Estado português, e o cálculo efectuado e submetido pela concessionária a consulta pública”, lê-se no comunicado.

A ANAC diz ter então solicitado à concessionária “a fundamentação da opção tomada em sede de Processo de Consulta Pública sobre as Taxas Reguladas 2019, designadamente quanto à conformidade da proposta tarifária com as disposições contratuais previstas no contrato de concessão”.

Após análise dos fundamentos invocados pela ANA, o regulador considerou que “a proposta tarifária apresentada para o Grupo de Lisboa para 2019 não cumpre as disposições previstas no contrato de concessão", tendo por isso deliberado “suspender de imediato o processo”.

A ANAC determina que a ANA deverá alterar o sistema e a estrutura tarifária proposta para o ano 2019, para o Grupo de Lisboa, “no sentido de dar pleno cumprimento” ao previsto no contrato.

Estabelece ainda que a concessionária deve “dar conhecimento” aos utilizadores de que o processo de consulta foi suspenso pela ANAC “até ao momento em que a ANA substitua os documentos objecto da consulta, após reanálise dos mesmos de acordo com o disposto na alínea g) do ponto 6.2.1. do Anexo 12 do Contrato de Concessão, retomando-se a contagem do restante prazo que ora se suspende”.

Caso a ANA “decida voluntariamente suspender” o processo de consulta em relação aos restantes aeroportos não integrantes do Grupo de Lisboa, a ANAC determina que a concessionária “deverá dar disso conhecimento aos utilizadores”.

Segundo esclareceu à Lusa fonte oficial da ANA, a suspensão hoje anunciada refere-se apenas à actualização das tarifas para 2019, não afectando o entretanto anunciado ajustamento tarifário nos meses de Novembro e Dezembro de 2018 nos aeroportos de Lisboa e Porto, dado o crescimento mais acentuado do número de passageiros face à estimativa inicial.

