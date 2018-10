Sporting faz reviravolta nos derradeiros instantes

Foi preciso esperar pelos últimos minutos, mas o Sporting venceu no terreno do Vorskla Poltava, na segunda jornada do Grupo E da Liga Europa. A equipa de José Peseiro perdia desde os dez minutos, mas Montero e Jovane Cabral evitaram a derrota.

O treinador do Sporting mudou quase meia equipa relativamente à partida anterior – Ristovski, Gudelj, Raphinha, Jovane Cabral e Fredy Montero saíram do “onze” para as entradas de Bruno Gaspar, Jefferson, Nani, Carlos Mané e Diaby – e os “leões” fizeram uma exibição muito apagada na Ucrânia. Porém, foram felizes nos derradeiros instantes e conseguiram um triunfo que já não parecia possível.

O Vorskla, que na primeira jornada tinha sido goleado em Londres pelo Arsenal (4-2), adiantou-se no marcador aos dez minutos. Skilar avançou pela direita, tentou colocar na área onde André Pinto fez o corte incompleto, deixando a bola à entrada da área “leonina”. Kulach foi rápido a reagir e fez a recarga para o golo, sem que Salin pudesse fazer algo.

Incapaz de reagir à desvantagem, o Sporting só no período de compensação da primeira parte ameaçou a baliza dos ucranianos. Jefferson cruzou na esquerda, ninguém desviou e a bola chegou a Nani. O capitão, de regresso à equipa, dominou e depois rematou, mas o guarda-redes Shust opôs-se com uma boa defesa.

José Peseiro lançou Montero na segunda parte, e depois apostou ainda em Jovane Cabral e Raphinha. As apostas do técnico “leonino” trouxeram maior dinamismo e, aos 79’, Montero desferiu um remate acrobático após passe de Bruno Fernandes, mas Shust mostrou reflexos e impediu o golo.

As maiores emoções estavam reservadas para os últimos minutos. Em cima dos 90’, Montero restabeleceu a igualdade no marcador. O colombiano enganou um adversário com uma finta de corpo, tirou outro da frente e atirou de pé esquerdo para o empate.

A bola voltou ao centro do terreno e o Sporting lançou-se em busca do golo da vitória. Que surgiu pelos pés de Jovane Cabral, outro suplente lançado por Peseiro: Raphinha tocou para Bruno Fernandes, mas o guarda-redes ucraniano saiu aos pés do português e afastou, mas a bola sobrou para o jovem cabo-verdiano, que aos 90+3’ não desperdiçou a oportunidade.

O Sporting evitou a derrota e pode começar a pensar no próximo compromisso, marcado para domingo, na visita ao Portimonense. Relativamente à Liga Europa, na terceira jornada do Grupo E o emblema de Alvalade recebe o Arsenal.

