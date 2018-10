Nani, Petrovic e mais nove no ataque à segunda vitória europeia

Os treinadores geralmente não dão muitas pistas sobre quem irá jogar, mas José Peseiro preferiu acabar com as dúvidas e com a especulação no que diz respeito a um nome. Nani, garantiu o técnico do Sporting, será titular e capitão de equipa, por sua decisão, no confronto que os “leões” têm nesta quinta-feira, na Ucrânia, frente ao Vorskla Poltava, a contar para a segunda jornada do Grupo E da Liga Europa. Depois de triunfarem na primeira ronda, os “leões” vão em busca de mais três pontos e vão fazê-lo com o seu capitão, que ficara de fora dos convocados do jogo com o Marítimo por problemas disciplinares.

Ora, se Peseiro castigou Nani por palavras após ser substituído em Braga numa altura em que o Sporting estava a perder, agora o técnico promoveu o regresso do internacional português à titularidade e mantendo o estatuto de capitão. Mas a disciplina, reforçou Peseiro, é fundamental no grupo e tem de ser cumprida por todos. “Qualquer grupo tem regras. Nós trabalhamos em função do que é importante, também e função das regras e do cumprimento delas”, acrescentou Peseiro, que também garantiu a titularidade de Petrovic frente aos ucranianos, no lugar que costuma ser de Battaglia, mais uma vez ausente dos eleitos – o médio sérvio já jogou, inclusive, na Ucrânia, ao serviço do Dínamo Kiev – e abriu a porta à utilização de dois jovens que estão na convocatória, Miguel Luís e Elves Baldé.

A mais de sete mil quilómetros de distância de Alvalade, o Sporting procura a segunda vitória nesta Liga Europa venceu o Qarabag em Lisboa há duas semanas - para deixar bem encaminhado o apuramento para a fase a eliminar, sendo que o Arsenal também venceu o seu primeiro jogo. Mas, alerta Peseiro, o adversário dos “leões” não será fácil, até porque tem mostrado capacidade, tanto na liga ucraniana (está em quarto lugar) como na Liga Europa (mostrou capacidade de reacção em Londres, minimizando a derrota para 4-2 depois de ter estado a perder por 4-0).

“Precisamos de fazer um bom jogo, conhecemos o Vorskla e sabemos o que têm feito. Uma equipa que faz dois golos ao Arsenal tem de ter qualidade, é uma equipa que tem uma característica de jogo própria, é agressiva e intensa nos duelos e o jogo aéreo. Temos de estar preparados, temos de ter mais bola, não podemos fazer um jogo destes dando a iniciativa ao adversário. Estamos precavidos. E temos de estar focados e ser tão agressivos como o adversário, temos de ganhar as segundas bolas. É uma equipa que vai ter vontade de vencer", alertou o técnico, salientando que os “leões” estão bem melhores que no início da época: “Estamos mais controladores e dominantes. Não estamos como queremos, mas estamos a dar passos para isso.”

Esta será a primeira vez que Sporting defronta o Vorskla Poltava, mas os “leões” já tiveram vários adversários ucranianos pela frente, e têm um registo quase perfeito – duas vitórias sobre o Dínamo Kiev na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2007, duas vitórias frente ao Shakhtar Donetsk em 2008, também na fase de grupos da Champions, e uma vitória e um empate nos quartos-de-final da Liga Europa com o Metalist Kharkiv em 2012. Já a formação ucraniana não tem grandes memórias dos confrontos com equipas portuguesas – dupla derrota com o Boavista na primeira ronda da Taça UEFA em 2000, e uma vitória (2-1) e uma derrota (4-0) no play-off de acesso à Liga Europa com o Benfica em 2009.

