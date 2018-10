Milan sofreu mas deu a volta ao Olympiacos

O AC Milan teve que sofrer para vencer, esta quinta-feira, o Olympiacos, por 3-1, no Giuseppe Meazza, em partida da segunda jornada da Liga Europa, com os italianos a manterem o comando do Grupo F, com 6 pontos, mais dois do que o Betis de Sevilha.

Pedro Martins, treinador da formação grega, promoveu a estreia de José Sá, titular da baliza, na Liga Europa, sensivelmente um ano depois de o guarda-redes cedido pelo FC Porto ter surgido no lugar de Iker Casillas na Liga dos Campeões, em Leipzig.

PUB

Mas os atenienses, que apresentaram ainda o central português Roderick no onze, reservando Podence (lançado a 20 minutos do fim), acabaram por não resistir à entrada de Cutrone, que bisou (70' e 79'), operando a reviravolta no marcador, depois de o Olympiacos ter estado em vantagem desde os 14 minutos, com um golo do espanhol Miguel Guerrero.

PUB

O internacional argentino Gonzalo Higuaín (76') foi o autor do segundo golo dos milaneses, responsável pela rendição do adversário.

PUB

O Bétis de William Carvalho cumpriu perante o modesto Dudelange, vencendo por 3-0, com golos de Sanabria (56'), Giovani Lo Celso (80') e Cristian Tello (88').

PUB