José Peseiro: "Faltou alguma paciência"

"Foi um resultado justo, fomos mais forte, mas nem sempre a equipa melhor consegue ganhar. Chegámos ao 2-1 com querer, mas faltou alguma paciência. Foram mais três pontos e mais um passo em frente."

"[Ausência de Bas Dost] Temos vencido os jogos sem ele. Espero que ele e os outros que estão lesionados rapidamente recuperem. A equipa que esteve aqui hoje tem qualidade. Quero deixar uma palavra ao Diaby e ao Mané, não é fácil estar tanto tempo parado e entrar e fazer as coisas bem. A nossa equipa controlou, fizemos cruzamentos, mas nem sempre preenchemos bem as zonas de finalização."

"Queremos sempre vencer. O Arsenal e o Sporting são as melhores equipas do grupo, mas agora é pensar em Portimão. Sabemos as dificuldades que representam a proximidade dos jogos, mas não sinto isso como handicap, também temos de fazer essa gestão, e quando se ganha isso atenua a fadiga."

