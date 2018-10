Eder regressa, ausência de Cristiano confirma-se

O seleccionador Fernando Santos afirmou nesta quinta-feira que não exclui qualquer jogador das opções e revelou que Eder voltou a ser chamado para fazer face "às necessidades" nos jogos com Polónia e Escócia.

Numa lista de 25 elementos, da qual não faz parte Cristiano Ronaldo, saltam à vista as ausências de jogadores como Ricardo Quaresma, João Moutinho, Adrien Silva ou João Mário. Contudo, Fernando Santos assegurou que continua a contar com todos os jogadores. "Ninguém está excluído da selecção, muito menos aqueles que estiveram no Europeu e no Mundial, e que têm estado comigo nestes quatro anos. São jogadores importantíssimos para a selecção nacional e o seleccionador continua a contar com eles. Neste momento, entendi que seria assim", disse, em conferência de imprensa.

Desse lote alargado, apenas Eliseu e Ricardo Carvalho estão fora da órbita de Fernando Santos, uma vez que "não estão em actividade".

De regresso às opções está Eder, avançado do Lokomotiv de Moscovo e autor do golo na final do Euro 2016, que não era chamado desde Março de 2017, tal como Danilo, que falhou o Mundial devido a lesão. "Há muito tempo que o Eder não era chamado, mas continuou a ser observado constantemente. Tendo em conta as necessidades, entendemos que deveria ser convocado. O Danilo não esteve no Mundial por lesão. Antes do Mundial, disse que o Danilo era um jogador muito importante para a equipa nacional. Regressou, está em forma e fisicamente está bem", referiu.

Fernando Santos explicou igualmente a estreia do extremo Hélder Costa, do Wolverhampton, entre as opções: "Observamos vários jogos ao vivo por mês. Sentimos que este é o momento oportuno para o chamar, devido às prestações no clube dele e porque queremos vê-lo aqui, na selecção, em treino."

Com tempo reduzido para preparar o jogo com a Polónia, marcado para dia 11 de Outubro, o seleccionador quer "aproveitar o pouco tempo de treino para trabalhar algumas situações". De resto, esta é uma das razões que levou o técnico a "manter um núcleo duro" e uma convocatória com "poucas alterações".

O seleccionador nacional fez também uma primeira análise ao jogo com a Polónia, o segundo de Portugal no Grupo 3 da Liga das Nações A, após o triunfo sobre a Itália (1-0). De acordo com o seleccionador, a formação lusa dará "um passo maior" rumo às meias-finais da prova, caso vença em Chorzow. "É uma prova muito curta e faltam três jogos a Portugal. Estamos numa posição positiva e, se vencermos, damos um passo maior. O adversário mudou de treinador, contra a Itália mostrou toda a sua capacidade e lembramo-nos das dificuldades que sentimos quando os encontrámos no Europeu. Este jogo é fundamental para a Polónia. Empatou em Itália e vai fazer tudo para vencer Portugal. Mas Portugal também vai fazer tudo para vencer a Polónia", concluiu.

Portugal defronta a Polónia em Chorzow, em 11 de Outubro, na segunda jornada da Liga das Nações A, visitando três dias depois a Escócia, num encontro particular.

Lista de convocados

Guarda-redes Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton)

Defesas Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica)

Médios Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis)

Avançados André Silva (Sevilha), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Eder (Lokomotiv de Moscovo), Gonçalo Guedes (Valência) e Hélder Costa (Wolverhampton)

