Benfica na ronda de elite da Champions, Sporting adia decisão

Um empate contra o Barcelona (1-1) bastou para a equipa de futsal do Benfica carimbar o apuramento para a ronda de elite da Liga dos Campeões.

Numa partida marcada pelo equilíbrio, o Benfica foi o primeiro a marcar, por Fábio Cecílio, com um grande remate aos 11 minutos do segundo tempo, com o Barcelona a restabelecer o empate por Esquerdinha, a quatro minutos do fim, na conversão de um livre directo. Após este resultado, o Benfica lidera o grupo 1 juntamente com o Barcelona, ambos com quatro pontos, seguido dos belgas do Halle-Gooik e dos franceses do Kremlin-Bicêtre United, ambos com um.

PUB

Já o Sporting adiou a decisão ao perder frente ao Kairat (2-1), um resultado que deixa os "leões" em segundo lugar do grupo 4, com três pontos, menos três que o seu adversário cazaque desta quinta-feira. Ao contrário da véspera, na qual havia vencido (3-2) os bielorrussos do Lida, a equipa orientada pelo treinador Nuno Dias teve um mau arranque no encontro.

PUB

Os 'leões' sofreram o primeiro golo aos cinco minutos, graças à finalização de Taynan, e viram o adversário dilatar a vantagem aos 12', por intermédio de Rangel. O melhor que o Sporting conseguiu fazer foi reduzir ainda antes do intervalo, aos 15', por Erick Mendonça

PUB

A fase principal da competição termina nesta sexta-feira, com os “leões” a defrontarem o Feniks e os “encarnados” a enfrentarem o Kremlin Bicêtre.

PUB