Arsenal vence em Baku mas não se livra dos "leões"

O Arsenal venceu nesta quinta-feira o Qarabag, por 0-3, na deslocação a Baku, Azerbaijão, segurando a liderança do Grupo E, em igualdade pontual com o Sporting, graças à diferença de dois golos sobre os "leões".

Os londrinos marcaram no início de cada parte, com Papastathopoulos (4') a conseguir a vantagem para os "gunners", a que Smith-Rowe (53') deu maior expressão, penalizando um Qarabag determinado e disposto a causar sérios problemas à equipa de Unai Emery. Guendouzi (80') estabeleceu o resultado final, mas o que parecia caminhar para uma liderança isolada, transformou-se por completo nos minutos finais, com a recuperação do Sporting na Ucrânia.

