Quando as máquinas nos cantam o fado

“Um dia, as máquinas substituirão e dominarão os humanos!” Já muito se fantasiou, com tal mote. Livros e filmes têm-nos dado visões aterradoras, distópicas, desse temível cenário. E no entanto são já antigas e de iniciativa inteiramente humana as tentativas nesse sentido. Se as mais recentes incidem em numerosas tarefas de utilidade quotidiana ou mesmo na ficção (tantos figurantes virtuais que povoam hoje os filmes!), as mais antigas incluem verdadeiros tesouros da arte humana. Exemplo disso é o Maravilhoso Mundo da Música Mecânica, título mais do que justificado para a exposição que pode ser vista até 28 de Outubro no Museu do Fado, em Lisboa. Não só a exposição: esta quinta-feira, pelas 19h, será ali lançado um disco-livro (O Fado por Máquinas Automáticas) que tem a particularidade de registar o som real de várias destas máquinas reprodutoras de melodias e canções. Fados (e essa é uma das razões para estarem ali) mas também marchas, hinos, canções populares, modas de várias épocas.

Quem viu o filme de Jean Renoir A Regra do Jogo (1939), há-de recordar-se de uma cena em que o marquês Robert de la Cheyniest (o actor Marcel Dalio) se vira para os convidados que tem em sua casa e diz, triunfal: “Caros amigos, tenho o prazer de apresentar a minha nova aquisição. É o culminar da minha carreira de coleccionador de objectos musicais e mecânicos. Acho que vão gostar.” Depois, como numa passe de mágica, faz abrir uma cortina e, detrás dela, surge uma máquina enorme, feérica, bem mais alta do que ele, com uma combinação de luzes, figuras mecanicamente animadas e fontes sonoras que simula uma gloriosa fanfarra (na edição portuguesa do filme, em DVD, da Costa do Castelo, isto pode ser visto aos 1:10:45).

PUB

Ora as máquinas que estão no Museu do Fado (e que antes já passaram, estas e outras, por várias exposições, como a do Museu Verdades de Faria, no Estoril) pertencem, todas elas, a um coleccionador português: Luís António Cangueiro. Nascido em Prado Gatão, no concelho de Miranda do Douro, durante muitos anos professor (de 1971 a 1989), conta que, um dia, na casa onde nasceu, encontrou no sótão um instrumento de música mecânica, um Ariston. A brincar com ele (era ainda criança), acabou por destrui-lo. Mas a memória desse instrumento veio a torná-lo coleccionador. E se inadvertidamente havia destruído um, juntou centenas, de várias formas e proveniências, alguns raríssimos, autênticas obras de uma arte que só tinha paralelo, em finais do século XIX, com a relojoaria. Não por acaso, algumas destas máquinas têm a aparência de relógios, daqueles que víamos na parede das casas dos nossos avós, só que atrás do vidro têm, vez do pêndulo, um disco metálico que ao rodar produz música. Desde as caixas de música aos instrumentos de cilindro, rolo ou disco, passando pelos mais recentes fonógrafos (já do século XX), é um mundo imenso e fascinante que surge aos nossos olhos.

PUB

PUB

Ao fim de muitos anos de perseverança, Luís Cangueiro conseguiu inaugurar em 2016, no dia 4 de Outubro (há precisamente dois anos), o seu Museu da Música Mecânica, museu privado com uma área de 1020 m2, construído de raiz no concelho de Palmela. É a sua coroa de glória, que pode e deve ser visitado in loco mas também pode ser pré-visitado online. É dessa colecção imensa que se exibe, no Museu do Fado, um lote considerável de peças. Como se diz no texto da exposição, com curadoria de Sara Pereira (directora do museu) e do próprio Luís Cangueiro, são “caixas de música, pianolas, autómatos, realejos, fonógrafos e gramofones – afinadíssimos sistemas mecânicos que permitiam a fruição da música, dispensando a execução vocal ou instrumental.” Dispensando-as não porque as desprezassem, mas porque ainda não podiam ser gravadas, o que felizmente não tardou. Nestas máquinas está algo de muito precioso no génio humano: a arte de suprir uma ausência e antecipar o futuro.

PUB

PUB