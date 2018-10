Audição parlamentar sobre Serralves marcada para 16 de Outubro

O ex-director artístico do Museu de Serralves, João Ribas, que se demitiu do cargo logo após a inauguração da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, alegando sucessivas interferências da administração, vai ser ouvido pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto no próximo dia 16 de Outubro, pelas 15h00, estando previsto que a administração, presidida por Ana Pinho, seja ouvida logo a seguir, por volta das 16h30, segundo os serviços de imprensa da comissão parlamentar.

Está a decorrer esta quinta-feira uma visita de deputados da Comissão de Cultura à exposição de Mapplethorpe, em resposta a um convite da própria administração de Serralves, que só o BE recusou, argumentando, pela voz do deputado Jorge Campos, que a administração de Serralves e Ribas deveriam ser ouvidos no Parlamento antes de se agendar esta visita.

Na carta que enviou em nome da administração de Serralves, a presidente da fundação assume que um dos propósitos da visita é esclarecer os deputados: “Face à situação desagradável que nos últimos dias tem sido noticiada nos diversos media relacionada com esta exposição, e com o objectivo de melhor poder esclarecer qualquer dúvida que as notícias possam suscitar (…)”, escreve Ana Pinho a justificar o convite endereçado à comissão parlamentar de Cultura.

