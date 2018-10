O segurança de Kim Kardashian está a ser processado pelo roubo em Paris

Passaram cerca de dois anos desde que Kim Kardashian foi assaltada à mão armada, no hotel de luxo onde estava alojada em Paris, perdendo milhões de euros em jóias. A seguradora, que na altura compensou a estrela de reality pela perda monetária, avançou agora com um processo contra o seu ex-guarda-costas Pascal Duvier e a empresa que o contratava, procurando uma compensação de 6,1 milhões de dólares (aproximadamente 5,3 milhões de euros), de acordo com a BBC.

A American International Group (AIG) alega que a empresa Protect Security protegeu de forma "negligente" o apartamento da estrela, deixando-a sozinha no seu quarto. Como se veio a saber, na altura, Duvier estava a acompanhar duas das irmãs de Kim (Kourtney e Kendall) numa discoteca, na altura do incidente. O processo foi arquivado no estado de Delaware, nos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, o processo aponta ainda para uma série de outras falhas de segurança, nomeadamente que faltava um cadeado no portão para o pátio do hotel e que o intercomunicador para a porta não estava a funcionar.

No rescaldo do incidente, a polícia francesa chegou a imputar responsabilidade à própria Kim Kardashian, por ter exibido as suas jóias nas redes sociais, poucos dias antes — em particular um anel de 20 quilates, no valor estimado de cerca de quatro milhões de euros. “A celebridade tornou-se realmente num alvo, com os seus bens vistos e assinalados através das redes sociais. Foram esses objectos que os atacantes procuraram”, afirmou então Johanna Primevert, porta-voz da polícia de Paris, à CNN.

Foto A residência de luxo onde Kim esteve instalada, em Paris, dias após o incidente REUTERS/Gonzalo Fuentes

Entretanto três meses após o assalto — que de acordo com Guardian terá sido o maior roubo de jóias a uma só pessoa em França nos últimos 20 anos — várias pessoas foram detidas e interrogadas pela polícia francesa. O Libération apontou para 16 pessoas, enquanto o Le Monde indicou que seriam 15. As autoridades afirmaram terão encontrado vestígios de ADN no local, conseguindo assim chegar até estes estes suspeitos.

O assalto aconteceu na noite de 3 para 4 de Outubro de 2016, enquanto as irmãs Kardashian estavam em Paris, para a semana da moda. Dois homens entraram vestidos de polícias na residência da celebridade e apontaram-lhe uma arma. Levaram o anel, além de outras peças de joalharia no valor de cinco milhões de euros, manietaram-na e deixaram-na na casa-de-banho.

Além de tirar alguns meses da série Keeping Up With The Kardashians, Kim afastou-se da esfera pública, eventualmente voltando num episódio em que contou detalhadamente o que se passou em Paris. "Vi dois homens a agarrar noutro homem [o concierge] com uniformes de polícia, mesmo à porta do meu quarto", lembrou. "Deslizei da minha cama e peguei no meu telemóvel, mas não sabia como ligar para 112 num país diferente. Por isso liguei ao Pascal, o homem entrou e agarrou o telemóvel e empurrou-me para a cama."

