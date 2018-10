Portugal está com um atraso de dez anos no investimento em estruturas na saúde

O ministro da Saúde admitiu nesta quarta-feira que Portugal está com um atraso de dez anos no investimento em infra-estruturas e equipamentos na área da saúde.

“Falta-nos muito investimento ainda. Estamos, um pouco por todo o país, finalmente, a ter intervenções nas infra-estruturas e equipamentos. Estamos atrasados dez anos e temos muitos exemplos de como, dez anos depois, nos lamentamos do tempo perdido”, disse Adalberto Campos Fernandes durante uma intervenção na cerimónia de lançamento da estratégia da hospitalização domiciliária.

PUB

O ministro entende que o Governo está agora a fazer “a recuperação do investimento”, mas avisa que isso será sempre feito “num quadro de rigor das contas públicas”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como exemplos de investimentos em curso, Adalberto Campos Fernandes repetiu o que tem dito ao longo dos últimos meses: novo Hospital Central do Alentejo, hospitais de Sintra e do Seixal, Hospital da Madeira (com comparticipação do Governo central) e também o Hospital de Lisboa Oriental.

PUB

Campos Fernandes também se tem referido várias vezes aos 113 novos centros de saúde em lançamento ou em construção.

O Ministério da Saúde apresentou nesta quarta-feira em Lisboa a estratégia para a hospitalização domiciliária, que vai criar em mais de vinte hospitais públicos unidades que permitirão aos doentes que estariam internados recuperar de uma doença aguda em casa, mas recebendo cuidados hospitalares.

PUB