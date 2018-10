BE e PSD avançam com projectos para garantir anonimato dos dadores

O Bloco de Esquerda (BE) entregou esta terça-feira um projecto de lei que cria uma norma transitória para salvaguardar o anonimato das pessoas que doaram esperma, óvulos e embriões antes de 24 de Abril deste ano, data em que foi conhecido o acórdão do Tribunal Constitucional (TC) que dá como inconstitucionais algumas normas da lei da procriação medicamente assistida (PMA). Também um projecto de lei do PSD vai no mesmo sentido.

O PS adiantou esta terça-feira, na comissão parlamentar onde foi ouvida a Associação Portuguesa de Fertilidade, que está igualmente a trabalhar sobre esta matéria. As questões relacionadas com a gestação de substituição, cujas normas também foram declaradas inconstitucionais, serão alvo de um outro projecto do BE, explicou o deputado Moisés Ferreira na audição.

O acórdão do TC veio determinar o fim do anonimato dos dadores, o que levou a que o material já criopreservado, resultante de doações feitas antes desta alteração, não pudesse ser usado sem que os dadores dissessem que autorizavam o levantamento do anonimato. Alguns não o aceitaram, noutros casos não é possível contactá-los, o que levou o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), a Associação Portuguesa de Fertilidade e médicos de vários centros a alertaram para a suspensão de muitos tratamentos.

É com o objectivo de resolver este problema e permitir que os tratamentos possam ser retomados, que BE e PSD avançam agora com os seus projectos de lei.

“Propõe-se uma norma transitória, na qual é garantida a confidencialidade acerca da identidade do dador aquando da utilização de gâmetas e embriões doados ou resultantes de doações realizadas em data anterior a 24 de Abril de 2018 e desde que utilizados num prazo máximo de 5 anos após a publicação da presente lei”, explica o BE no seu projecto de lei, ressalvando que “os dadores cujas dádivas forem anteriores a 24 de Abril de 2018 e já tiverem sido utilizadas, mantêm-se sob o regime de anonimato, salvo vontade expressa em contrário”.

Na exposição da iniciativa explica ainda que este regime especial não pode colocar em causa “o acesso a informação genética por parte da pessoa nascida em consequência de procedimentos de PMA, tão pouco poder colocar em causa o acesso a informação sobre eventual existência de impedimento legal a projectado casamento”.

A criança nascida, seja na sequência de tratamentos de PMA ou de gestação de substituição, e caso queira conhecer a identidade civil do ou da dadora pode pedi-lo ao CNPMA, desde que tenha idade igual ou superior a 16 anos.

Também o PSD tem preparado um projecto de lei que cria, igualmente uma norma transitória para salvaguadar o anonimato das pessoas que fizeram doações sob este pressuposto.

“Respeitamos em absoluto o acórdão do TC, o que não podemos é deixar situações em que há processo em curso, em que há material doado e outro criopreservado e não sabem que destino dar. Mas acima de tudo, o que nos preocupa são as pessoas que têm a vida em suspenso”, disse Ângela Guerra, deputada do PSD, após a comissão de saúde.

“O que vamos tentar fazer nesta iniciativa é estabelecer uma norma transitória que resolva, sem por em causa a decisão do TC, este regime confidencialidade e identidade civil dos dadores, a forma expressa do levantamento, como é a situação até à data de 24 de Abril e ao depois de 24 de Abril. O TC, entendemos nós, pronuncia-se para o futuro. Quanto a isso, vamos respeitar tudo o que está no acórdão. No que respeita às decisões pendentes, vamos tentar resolvê-las”, reforçou.

E explica o teor na iniciativa que vão apresentar: “O que dizemos na norma transitória é que o material genético, sejam eles gâmetas ou embriões, e que são resultantes de doações que tiveram lugar antes de 24 Abril e utilizados até cinco anos aos após a regulamentação da lei (está previsto na lei que o material pode ser usado e criopreservado durante cinco anos) são abrangidos por um regime de confidencialidade sobre a identidade civil do doador, excepto nos casos em que os próprios autorizem de forma expressa a levantar esse anonimato”.

O pedido de identidade civil – “entendemos que é apenas o nome”, diz Ângela Guerra – pode ser feito pela criança nascida quando esta atingir os 16 anos. O pedido é feito ao CNPMA.

