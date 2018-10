Pai e filha usam madeiras em fim de vida para criar óculos de sol

Já foram móveis de cozinha, paletes e portas, hoje são óculos de sol. A Cuscuz Design é uma marca de acessórios de moda que se assume como sustentável, fundada por Ana Mendes quando ainda estudava na faculdade. Agora, a marca preocupada com questões ambientais é finalista do Fashion Film Festival, cujos resultados são conhecidos no final de Outubro.

Há três anos, quando Ana Mendes estava a terminar a licenciatura em Design e Multimédia na Universidade da Beira Interior, decidiu criar um projecto para "contribuir para um mundo melhor", recorda ao P3. Desafiou o pai, Amâncio, a integrar o negócio e, desde então, os óculos de madeira já passaram por passerelles portuguesas e francesas.

Foto Cuscuz Design

No vídeo a concurso é possível conhecer o processo de produção dos objectos, feitos a partir de madeira reutilizada. “Muitos dos óculos já foram móveis de cozinha, paletes e portas”, avançou a designer. O negócio é focado na proximidade com o cliente e na personalização. A produção dos óculos fica a cargo de Amâncio, que aos 60 anos se viu desempregado e desafiado pela filha a mudar de ramo profissional (Amâncio era motorista). Como designer gráfica, Ana desenha todos os modelos a que o pai dá vida no atelier, localizado em Coimbra.

Foto Cuscuz Design

“Temos vários modelos e cortes que o cliente pode escolher e o acabamento é feito com vários tipos de madeira, cores e padrões”, notou a jovem, focada no upcycling, um processo de reutilização criativa de objectos ou materiais em fim de vida. "Senti necessidade de incentivar a sociedade para práticas de recuperação e cuidados do meio ambiente, para a satisfação das necessidades da sociedade actual e das futuras.”

Foto Cuscuz Design

Com esta marca desenvolvida por pai e filha, Ana quer também contrariar a fast fashion — através da qual um produto é comprado, consumido e descartado de uma forma muito rápida — e fazer com que os cidadãos se questionem sobre as suas acções e, assim, adoptem hábitos de consumo contrários a essa tendência. Os óculos de sol estão à venda online a partir de 62 euros.

O que foi pensado para uma apresentação em aula, acabou por se desenvolver tornar-se um negócio familiar. "Começou com uma página de Facebook para apresentar apenas na aula. No entanto, comecei a receber pedidos de designers de moda para organizar desfiles e showrooms”, avançou Ana.

E assim foi: em 2016, a marca estreou-se na passerelle do Portugal Fashion, a acompanhar Eduardo Amorim. Em 2018, a Cuscuz continua presente em diferentes eventos de moda: no início do ano, em Janeiro, esteve na Paris Fashion Week, com a colecção de Hugo Costa, onde contou com um showroom. Em Março, voltou a estar representada no Portugal Fashion com o mesmo designer de moda. Em Outubro, a Cuscuz regressa ao Portugal Fashion, no Porto, com um showroom.

Foto CUSCUZ Design

