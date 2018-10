A série Viv(r)e la vie!, da madrilena Ana Galan, é uma espécie de ode fotográfica à alegria de viver. “Presta homenagem a pessoas que celebram a vida”, pode ler-se na sinopse do projecto que está, presentemente, e pela segunda vez desde 2013, em exposição no Festival Internacional de Fotografia Encontros da Imagem, em Braga. O projecto, que teve início em Espanha, em 2010, e se mantém em desenvolvimento, “representa casais que se encontram para dançar”, declara a autora no seu website. “As fotografias dão visibilidade a casais de uma certa idade, de pessoas que praticamente não têm vida social, mas que não deixaram de viver a vida plenamente.” A série recria “a representação do poder da força vital, da imortalidade” e já se expandiu pelos Estados Unidos da América, Finlândia e Filipinas graças às residências artísticas que Galan frequentou ao longo dos anos. A autora já publicou em revistas da especialidade, online, como a Burn Magazine e L’Oeil de la Photographie e expôs no PHotoEspaña, na Art Photo BCN e no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid.