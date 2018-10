Trump fez fortuna com esquema fraudulento para ajudar pais a fugir ao fisco

Durante a campanha eleitoral, Trump projectou repetidamente uma imagem de um “homem de negócios bem-sucedido”, que tinha feito fortuna sozinho e que teria começado “com apenas um empréstimo muito pequeno” do seu pai. No entanto, esta terça-feira, a investigação do New York Times revela o oposto. O jornal norte-americano conta que o Presidente norte-americano participou num esquema de fuga aos impostos durante os anos 1990. Em troca, por ter ajudado os pais, Trump recebeu 413 milhões de dólares (357 milhões de euros).

O jornal norte-americano analisou um vasto arquivo com mais de 200 declarações fiscais e registos financeiros e conta que Trump e os irmãos criaram uma empresa-fantasma para disfarçar as transferências de milhões de dólares que receberam de recompensa pela sua participação no esquema fraudulento.

A Casa Branca recusou comentar o artigo do New York Times. Já o advogado do Presidente, Charles Harder, nega que Trump tenha tido “qualquer participação nesse assunto”.

"Os assuntos foram tratados por outros membros da família Trump que não eram especialistas e, portanto, dependiam inteiramente dos profissionais licenciados acima mencionados para garantir o cumprimento integral da lei", argumentou em defesa de Donald Trump.

Já o porta-voz do Departamento de Impostos e Finanças do Estado de Nova Iorque, James Gazzale, disse que o departamento "está a analisar as alegações feitas no artigo do New York Times e a procurar vigorosamente todas as vias apropriadas de investigação".

Citando especialistas em impostos, o jornal norte-americano aponta que é improvável que Trump seja processado criminalmente porque os alegados crimes entretanto já prescreveram. No entanto, poderá ter de responder a uma multa pela fraude fiscal.

Os registos não incluem as declarações de impostos pessoais de Donald Trump. Ao contrário de outros candidatos e presidentes da Casa Branca, Trump recusou-se a tornar públicas as suas declarações fiscais.

A investigação tem mais de 100 mil páginas de documentos e várias entrevistas com ex-funcionários e consultores de Fred Trump, criador do império Trump. Inclui dezenas de milhares de páginas de registos confidenciais, como extractos bancários, auditorias financeiras, livros de contabilidade e cheques cancelados.

