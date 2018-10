Trump faz troça do depoimento de Christine Blasey Ford, uma das acusadoras de Kavanaugh

O Presidente dos Estados Unidos fez troça do depoimento da professora universitária Christine Blasey Ford, uma das três mulheres que acusam o juiz Brett Kavanaugh, o candidato escolhido por Donald Trump para ao Supremo Tribunal, de as ter atacado e tentado violar. As declarações foram feitas na terça-feira, durante um comício no estado do Mississípi.

Trump afirmou ainda que "se vivem tempos muito assustadores para os jovens americanos", que podem agora ser tomados como culpados mesmo que estejam inocentes.

As frases foram proferidas cinco dias depois da audição de Blasey Ford perante o Cimité Judicial do Senado, onde admitiu não se lembrar de pormenores da sua história, mas garantiu ter “100% de certeza de que foi Brett Kavanaugh” quem a atacou no Verão de 1982, quando eram ambos adolescentes.

Foi precisamente a essas falhas de memória que Trump se referiu no comíciou, ainda que há dias tivesse afirmado que o depoimento de Ford no Senado fora “muito credível”. “Pareceu-me que o seu discurso foi convincente e ela parece-me ser uma óptima mulher”, disse Trump na semana passada.

Agora, o seu discurso mudou: “Só bebi uma cerveja!”, troçou Trump, imitando Ford. “Como é que chegou a casa?”, perguntou o Presidente, imitando a procuradora que dirigiu o inquérito e fazendo uma série de questões com a resposta “não me lembro”. “Como é que chegou lá?”, “não me lembro”; “Que sítio era este?”, “não me lembro”; “Há quantos anos foi?”, “não sei”; “Em que bairro ficava?”, “não sei”; “Foi no andar de cima ou de baixo?”, “não sei”. “Mas só bebi uma cerveja”, continuou Trump, enquanto os seus apoiantes riam e aplaudiam. “E a vida de um homem fica arruinada”, concluiu Trump.

Na semana passada, Brett Kavanaugh deu uma entrevista ao canal Fox News em que se apresentou como vítima de uma campanha negra, reafirmou a sua inocência e disse que, embora bebesse como qualquer outro jovem da altura, nunca bebeu até não se lembrar do que estava a fazer e manteve-se virgem até anos depois do ensino secundário. Vários antigos colegas do juiz vieram a público desmenti-lo.

“Vi Brett Kavanaugh a beber de forma excessiva em muitas dessas festas e a ser fisicamente agressivo com as raparigas, a agarrar-se a elas sem consentimento e a tentar retirar ou afastar as suas roupas para expor partes do corpo”, diz Julie Swetnick, outra das mulheres que deram a cara para acusar Kavanaugh. Deborah Ramirez, que também o acusa de conduta imprópria.

As acusações contra Kavanaugh estão a ser investigadas pelo FBI, a pedido do Comité Judicial, em específico de um dos seus membros, o senador republicano Jeff Flake.

